O Governo vai extinguir os Conselhos Fiscais das Unidades Locais de Saúde (ULS) e dos Institutos Portugueses de Oncologia (IPO), eliminando, assim, entre 100 e 120 cargos dependentes de nomeação política. A medida, que consta de uma resolução discutida esta sexta-feira em Conselho de Ministros, permitirá gerar uma poupança anual aos cofres públicos de 1,3 milhões de euros, revelou ao Observador uma fonte do Ministério da Saúde.

A medida insere-se na estratégia do Governo de melhorar a gestão das ULS, otimizando o uso dos recursos públicos. Os conselhos fiscais fazem parte dos órgãos sociais das ULS e dos IPO. São constituídos por três membros efetivos e um suplente, nomeados pelos responsáveis governamentais pelas áreas das Finanças e da Saúde, por um período de três anos. O executivo de Luís Montenegro entende que estes cargos são redundantes, uma vez que existe um outro órgão, o Fiscal Único, que presta o mesmo tipo de serviços. Há, por isso, uma duplicações de funções.

O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial dos hospitais — um papel fiscalizador que se sobrepõe ao papel dos conselhos fiscais.

Dependendo do grau de complexidade das ULS em causa (existem três níveis, que vão das mais pequenas às maiores, que prestam serviços mais diferenciados), os presidentes dos conselhos fiscais podem auferir até 1366 euros por mês. Já cada vogal efetivo ganha até 1024 euros. Estes valores são pagos a duplicar no verão e no natal, ou seja, 14 vezes por ano. Ao extinguir estes órgãos, o executivo de Luís Montenegro estima que seja possível poupar anualmente 1,3 milhões de euros ao erário público.

O que acontece atualmente é que cada um pode exercer funções em até três ULS ou IPO. Para além disso, acumulam as funções nos hospitais com as funções no local de trabalho de onde são originários, maioritariamente no setor público. Assim, a remuneração auferida por estes técnicos nos hospitais é uma espécie de complemento ao salário, uma vez que os membros do conselho fiscal exercem funções noutros departamentos do Estado. Na maior parte dos casos, vão às ULS apenas esporadicamente.

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