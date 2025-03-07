A Spinumviva, sociedade de consultadoria que foi fundada por Luís Montenegro, levou o Tribunal Constitucional (TC) a solicitar vários esclarecimentos a Luís Montenegro durante 2023, noticiou o Expresso e confirmou o Observador numa consulta feita esta quinta-feira no TC.

O então líder do PSD especificou que os rendimentos de trabalho que tinha recebido a título de trabalho dependente provinham da sociedade de consultadoria, bem como explicou que o valor de 6.250 euros se devia à cedência das quotas à mulher e aos filhos — uma cedência cuja validade é contestada por vários juristas (uma vez que Montenegro está casado em regime de comunhão de adquiridos).

Após um interregno de quatro anos, Luís Montenegro só voltou a ser obrigado a entregar a sua declaração única de rendimentos em 2022, após ter sido eleito presidente do PSD — cargo que exerceu em exclusividade e cujo mandato se iniciou em julho de 2022.

De acordo com a declaração depositada no TC, consultada pelo Observador, Montenegro declarou a 5 de setembro de 2022 um total de 207.782,44 euros de rendimentos, entre trabalho dependente, independente e rendimentos comerciais e industriais.

No documento preenchido por Montenegro, não é possível perceber qual é o ano fiscal a que se refere a declaração mas deduz-se que seja o ano fiscal de 2021, visto que a declaração foi apresentada em setembro de 2022.

Já em setembro de 2023, o então líder do PSD preenche nova declaração e declara rendimentos totais de 129.491, 49 euros, novamente entre trabalho dependente, independente e rendimentos comerciais e industriais.

A razão dos pedidos de esclarecimentos do Constitucional

O TC começa por solicitar esclarecimentos a Luís Montenegro em relação à declaração de rendimentos apresentada em setembro de 2022 (e referente ao ano fiscal de 2021). Tal como passou a ser normal nos últimos anos, o Constitucional não disponibiliza os ofícios que remete para os titulares de cargos políticos mas apenas as respostas enviadas por estes.

Na resposta, consultada pelo Observador, o então líder do PSD explica que “todos os valores declarados” como rendimento bruto “correspondem a rendimentos do trabalho” e especifica (porque deve ter sido solicitado pelo Constitucional) que as fontes de rendimento como trabalhador dependente foram duas:

A Assembleia da República — devido a “acertos relativos a rendimentos e atividade anterior a 5 de abril de 2018, data em que abandonou o Parlamento”;

E a sociedade Spinmuviva, Lda;

Ou seja, 9.014, 10 euros foram pagos pelo Parlamento e pela Spinumviva.

Na sua resposta, Luís Montenegro explica ainda que os 97.875 euros como trabalhador independente diz respeito a serviços de “advocacia” praticada “em nome individual” e que os 100.893,34 euros têm origem nos seus rendimentos como sócio do escritório de advogados SP&M, Sociedade de Advogados — o seu antigo escritório.

O Constitucional voltou à carga com novo ofício — que não foi disponibilizado ao Observador. Pela resposta de Montenegro, muito mais pormenorizada do que a primeira resposta, percebe-se que o ofício do TC foi igualmente minucioso nas perguntas colocadas.

Enfatiza-se que este novo ofício não diz respeito à primeira declaração apresentada como líder do PSD em setembro de 2022, mas sim a uma declaração classificada como de “alteração” apresentada em setembro de 2023 (e referente ao ano fiscal de 2022).

Citando a resposta enviada por Montenegro a 7 de dezembro de 2023 (já após a queda do Governo de António Costa), o Expresso diz (e o Observador confirmou esta sexta-feira) que Montenegro esclareceu que não praticou “omissão de indicação” relativamente a quotas detidas em sociedades. Isto porque o “declarante”, “quer à data do facto determinante da declaração inicial [setembro de 2022] quer à data do facto determinante da declaração de alteração [agosto de 2023]”, “não detinha qualquer participação” nas sociedades Spinumviva e SP&M — Sociedade de Advogados.

Luís Montenegro sublinhou também que a menção às duas sociedades “apenas foi feita por necessidade de declaração da fonte de rendimentos anterior ao início das funções políticas”.

Refere o Expresso que, apesar de não referir o nome da Spinumviva (nem a cedência de 62,5% do capital social à mulher e aos filhos), Montenegro informa que o valor de 6.250 euros como “outros rendimentos” diz respeito à alienação pelo valores nominais das duas quotas (uma de 3.750 euros na Spinumviva e outra de 2.500 euros relativa à quota na sociedade de advogados) e que tal cedência ocorreu a “30 de junho de 2022”, salientando que essa informação é acrescentada por “razões de total transparência“.

Sobre a declaração entregue a 1 setembro de 2023, o atual primeiro-ministro (que apenas tomou posse em abril de 2024) esclareceu ter recebido rendimento de trabalho dependente relativos ao ano 2022 enquanto presidente do PSD (segundo semestre de 2022) e da Spinumviva (primeiro semestre). Luís Montenegro teve ainda rendimentos de trabalho independente como advogado em nome individual (primeiro semestre) e rendimentos comerciais e industriais por via da sociedade de advogados SP&M (primeiro semestre).

Já em março de 2024, quando apresentou a sua primeira declaração única de rendimentos como primeiro-ministro, Luís Montenegro informou o TC de que a sua mulher Carla Montenegro detinha 70% da Spinumviva.

O Público destaca também esta sexta-feira o interesse demonstrado pelo TC num Jaguar detido pelo primeiro-ministro e que foi comunicado pela primeira vez na declaração submetida em setembro de 2023. Instado pelo ofício do TC a dar mais informações sobre o automóvel — um modelo clássico XJ6 —, Luís Montenegro indicou a matrícula (informação que está rasurada) e o ano de fabrico: 1970.

Notícia atualizada sexta-feira às 11h20 e corrigida na parte da alienação de quotas (relativamente às sociedades Spinumviva e SP&M — Sociedade de Advogados, e não apenas sobre a primeira empresa)

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