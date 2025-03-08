Um estudo de cientistas da Universidade de Haifa, em Israel, sugere que a substância psicotrópica e alucinógena MDMA terá evitado que os festivaleiros que sobreviveram ao ataque do dia 7 de Outubro de 2023 no festival Nova desenvolvessem reações traumáticas.

Segundo a BBC, o estudo analisa uma das primeiras situações de trauma em massa em que um número substancial de pessoas estava sobre o efeito de drogas psicoativas. O ataque do Hamas ao festival de trance psicadélico, realizado a cinco quilómetros da fronteira com a Faixa de Gaza, causou a morte de cerca de 360 pessoas e dezenas foram levadas como reféns.

“Havia pessoas que se escondiam debaixo dos corpos dos seus amigos durante horas sob o efeito de LSD ou MDMA”, conta o professor universitário Roy Solomon à BBC, um dos responsáveis pela pesquisa.

O estudo analisou 650 sobreviventes do festival e quais as respostas psicológicas após o festival. Dois terços desses sobreviventes estavam sob o efeito de drogas recreativas, como MDMA, LSD, psilocibina ou marijuana. “A MDMA, e especialmente a MDMA que não foi misturada com mais nada, foi a mais protetora“, revelou o professor, acrescentando que sobreviventes que estavam sob o efeito desta substância “estavam a dormir melhor” e “tinham menos perturbações mentais”. Ou seja, explicou, “estavam a sair-se melhor do que as pessoas que não tomavam qualquer substância”.

A equipa de investigadores acredita ainda que hormonas presentes no MDMA impulsionaram os sentimentos de camaradagem, algo que aumentou as capacidades de sobrevivência. No entanto, naturalmente, o facto de o estudo ser feito só em sobreviventes limita as capacidades dos investigadores de estudar se as drogas aumentaram as capacidades de sobrevivência.

Uma dos sobreviventes, Michal Ohana, contou à BBC que sentiu que a droga lhe “salvou” a vida. “Estava tão ‘pedrada’, como se não estivesse no mundo real”, disse, acrescentando que “seres humanos normais não conseguem ver tudo, não é normal”.

Ao New York Times, o sobrevivente Sebastian Podzamcze contou que a droga o ajudou a manter-se “à tona” e “a agir mais rápida e decisivamente”.

Para Yuval Tapuhi, a droga serviu como forma de lidar com o luto por alguém próximo. “O amor que senti na pista de dança, as raves, os psicadélicos ajudaram-me a lidar com a morte da minha mãe”, contou.

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O estudo ainda não foi publicado, estando na etapa de análise pelos pares, ou seja, da revisão dos resultados por outros investigadores. No entanto, a MDMA está a ser estudada também por investigadores do Centro de Psicotrauma Metiv como forma de tratar o trauma em sobreviventes do ataque.

O novo estudo da Universidade de Haifa, contam os investigadores, acaba por servir para afastar algumas dúvidas já que se questionavam se o uso de MDMA durante uma sirene de ataque aéreo não poderia “retraumatizar” os alvos.

“Este estudo mostrou-nos que, mesmo que haja um acontecimento traumático durante a terapia, a MDMA pode também ajudar a processar esse trauma“, afirmou psicóloga Anna Harwood-Gross, diretora de investigação do centro especializado.