Já dando quase como certo a ida a eleições, Luís Montenegro, num almoço para comemora o dia da mulher, na Maia, voltou a reafirmar que sempre manteve exclusividade nas funções de primeiro-ministro. Mas não vê muitas alternativas a eleições.

“A minha responsabilidade é evitar que Portugal seja um país envolto em lama. A minha responsabilidade é evitar que as instituições portuguesas sejam corroídas pela irresponsabilidade de quem quer manter o espaço público permanentemente enlameado. A minha responsabilidade, se não houver alternativa a isso, como parece que não há, é devolver aos portugueses a capacidade que só eles têm escolher o que querem para Portugal”.

Num longo discurso, num almoço para assinalar o dia da mulher, garantiu que “nunca foi o meu desejo, nunca foi e tenho noção que os portugueses nem sequer percebem, mas tenho obrigação de saber antecipar os problemas. Não vou deixar que Portugal viva um ano ou ano e meio de instabilidade, quando pode resolver em dois meses”.

“É com este sentido responsabilidade que tem a ver com país que se vai discutir a moção confiança, para decidir se o governo tem todas as condições para governar ou se serão chamados a intervir”.

Luís Montenegro volta também à sua defesa em vários pontos.

“Imputam ao primeiro-ministro alguma ilegalidade? Parece que não. Imputam ao primeiro-ministro algum comportamento ilícito? Também não. Parece que o primeiro-ministro tem a responsabilidade de ter trabalhado. Não me parece que fique mal ao primeiro-ministro ter trabalhado, que possa dizem em que é que trabalhou nem que fique mal que tenha decidido que uma parte do trabalho que lançou possa ser legado para membros da sua família, nomeadamente os seus filhos. Não fez nem mais nem menos do que faz qualquer português. E se é verdade que tem responsabilidade que mais nenhum português tem, este primeiro-ministro sente-se igual a qualquer outro português”.

E não aceita a acusação de que não responde aos partidos nem aos jornalistas. “Não me recordo de alguém que tenha sido escrutinado ao nível que eu já fui”, além de que “tenho feito as minhas intervenções e tenho estado disponível para responder às questões que me são colocadas”.

Recordando que foi já consigo d primeiro-ministro que os debates quinzenais voltaram, Montenegro salienta: “ouvir como eu tenho ouvido que o primeiro-ministro não responde aos partidos é estranho”. Mesmo as respostas escritas “respondemos dentro dos prazos. Até vou antecipar prazos. Espero ter tempo no fim de semana para terminar essas resposta”.

Quanto aos jornalistas, “parece que muitas pessoas, incluindo dirigentes partidários, queixam-se que eu nem sempre respondo aos jornalistas e isso provoca grande problema. Eu tenho um grande respeito pelos jornalistas e tenho interagido com eles em muitas ocasiões, mas outras vezes faço declarações”.

E diz estar pronto a ir “terra a terra, português a português” “explicar que jamais estive no governo que não em exclusividade. Chega a ser absurdo argumentar em sentido contrário. Alguém imagina que o primeiro-ministro possa ter estado no governo e a fazer outra coisa ao mesmo tempo? Como é que é possível alguém dizer, sem fundamento, que o primeiro-ministro esteve a ser avençado, depois de ter dito que cessou funções numa entidade que criou, antes de ser presidente do PSD, como é possível dizer de forma categórica [isso] e do ponto de vista político passar impune? Eu respondo por tudo o que fiz, pelo trabalho que fiz e pelo trabalho que estou a fazer”.

E diz que não vê ninguém a criticar as políticas do Governo e a dizer que o país está pior. E por isso vai argumentar pelas políticas do seu governo, diz. “Eu vou dizer ao país e o país vai dizer se é isso que quer ou se é outra coisa que quer”.