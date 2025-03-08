“Há uma melhoria leve e gradual” da condição do Papa Francisco, comunicou o Vaticano no final deste sábado, citado pelo jornal Corriere della Sera. Apesar de, nos últimos dias, a sua condição clínica ter “permanecido estável”, o prognóstico mantém-se “reservado”, acrescenta o Vaticano. Fontes próximas ao caso citadas pelo jornal italiano dizem também que o Papa Francisco ainda não está fora de perigo.

“A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, mostrou uma boa resposta à terapia. Portanto, há uma melhoria gradual e leve”, lê-se no comunicado. “As trocas gasosas melhoraram; os exames hematoquímicos e hemocrocitométricos confirmaram-se estáveis”, acrescenta o Vaticano, ressalvando que, apesar disso, o prognóstico permanece “ainda reservado”.

Segundo a nota de imprensa publicada esta manhã, o Papa Francisco passou uma noite tranquila, estando, na altura, “a descansar”. Na sexta-feira tinha sido indicado que o Papa estava numa situação “estável”, tendo passado, durante a manhã, cerca de 20 minutos em oração na capela do décimo piso do hospital, onde se situa o seu quarto.

Na atualização desta manhã de sábado, 8 de março, é indicado que a noite foi passada “tranquilamente” e que “o Papa está a descansar”. Francisco continua a alternar entre a ventilação mecânica à noite e oxigenação de alto fluxo durante o dia com o uso de cânulas nasais.

“A situação parece estável num contexto complexo”, mantém o Vaticano. O líder da Igreja Católica está internado no hospital desde 14 de fevereiro.

Atualizado às 19h