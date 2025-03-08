O nome do antigo vice-presidente da Câmara do Porto, Paulo de Morais já foi aprovado, por unanimidade, em assembleia de militantes do PSD, para encabeçar a lista do PSD à Câmara de Viana do Castelo nas eleições autárquicas deste ano.

Fonte partidária adiantou que o nome de Paulo de Morais “foi aprovado, no passado dia 28 de fevereiro, em reunião da comissão política de secção do PSD de Viana do Castelo, por unanimidade e aclamação”.

O “processo seguirá os trâmites internos habituais e, em breve, será agendada a apresentação pública” do candidato.

Paulo de Morais, de 61 anos, natural de Viana do Castelo foi, entre 2002 e 2005, vice-presidente na Câmara do Porto, eleito pelo PSD, tendo sido responsável pelos pelouros do urbanismo, ação social e habitação.

Em 2016, foi candidato independente às eleições presidenciais e, em 2019, também como independente, concorreu a um lugar no Parlamento Europeu, apoiado pelo partido Nós, Cidadãos! e Partido da Terra — MPT.

Paulo de Morais é docente na Universidade Portucalense, presidente da Frente Cívica, Associação de Intervenção Cívica, que fundou em 2016, e comentador televisivo.

Entre outros cargos, foi perito do Conselho da Europa em missões internacionais sobre boa governação pública, luta anticorrupção e branqueamento de capitais. Integrou o grupo de trabalho para a revisão do Índice de Perceções da Corrupção, levada a cabo pela Transparency International.

O atual executivo municipal, presidido pelo socialista Luís Nobre. Além dos cinco eleitos pelo PS, a autarquia integra ainda Paulo Vale e Ilda Araújo Novo, dois dos três vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP.

O ex-social-democrata Eduardo Teixeira desfiliou-se do partido e concorreu pelo Chega nas últimas eleições legislativas, integrando o grupo parlamentar daquele partido na Assembleia da República.

A CDU é representada pela vereadora Cláudia Marinho.

As eleições autárquicas deste ano deverão decorrer em setembro ou outubro.