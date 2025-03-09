O Presidente da Assembleia da República está confiante que a moção de confiança apresentada pelo Governo vai ser viabilizada. E insiste que “os portugueses não desejam novas eleições”, pela instabilidade que advém de um novo ato eleitoral. Em declarações na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, Aguiar-Branco lembra ainda os partidos da oposição que uma abstenção na moção de confiança garante a aprovação da mesma.

“Os portugueses não desejam eleições e acho que o superior interesse nacional exige essa avaliação quando for a hora de votar. Acredito que a moção de confiança seja viabilizada”, disse José Pedro Aguiar-Branco em declarações aos jornalistas. “O superior interesse nacional, que levou a que o Orçamento do Estado fosse aprovado e que as moções de censura não fossem aprovadas, também aqui pode ser colocado” em causa, continuou.

Frisando que a estabilidade “é importante”, o presidente da Assembleia da República sublinhou várias vezes que o povo português não quer ir novamente a eleições. E apoiou a apresentação da moção de confiança: “É normal que o Governo tenha a prerrogativa, tal como a oposição teve em relação à moção de censura. Agora, os partidos também têm possibilidade de, no Parlamento, colocar o interesse nacional.”

“Eu acredito. Estamos a 48H da moção ser discutida e deliberada”, terminou, lembrando que “a abstenção também leva a que a moção de confiança seja aprovada“.

O Governo avançou com uma moção de confiança na passada quinta-feira, no mesmo dia em que a moção de censura apresentada pelo PCP foi chumbada. A iniciativa do Governo de Luís Montenegro será votada na próxima terça-feira e é esperado que Chega e PS votem contra.