O Serviço Secreto dos EUA disparou contra um homem que teria intenções suicidas e que estava a poucos metros da Casa Branca. O incidente, que está agora sob investigação, decorreu este domingo, mas o homem estava sinalizado pelas autoridades desde sábado.

“Sábado, a polícia local [de Washington] partilhou informações sobre um homem suicida que deveria estar a viajar para Washington DC vindo do Indiana. Por volta da meia noite, membros do Serviço Secreto encontraram o veículo deste homem estacionado perto do cruzamento entre a rua 17 e a rua F”, a cerca de 500 metros da Casa Branca, lê-se na informação partilhada pelo responsável pela comunicação do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, na rede social X. De acordo com a SkyNews, o Presidente dos EUA não estava na Casa Branca no momento do incidente, uma vez que está na sua casa em Mar-a-Lago, na Florida.

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The @DCPoliceDept will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. pic.twitter.com/Aqv6djUzbV — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) March 9, 2025

Além do carro do homem que estava sinalizado, “viram também, perto, um indivíduo que se deslocava a pé e cuja descrição correspondia com aquela que tinha sido avançada”, detalha ainda esta organização.

Quando o Serviço Secreto se aproximou, “o homem tirou uma arma de fogo e iniciou-se um confronto armado”. O homem, cuja entidade permanece, para já, desconhecida, acabou por ser baleado e transportado para um hospital próximo. “A sua condição é, até ao momento, desconhecida”, sendo que os membros do Serviço Secreto não registaram quaisquer ferimentos, lê-se ainda no comunicado divulgado.

O incidente deste fim-de-semana está agora ser investigado pela Equipa de Investigação de Assuntos Internos do Departamento da Polícia Metropolitana, responsável por investigar os tiroteios que envolvem agentes no distrito de Columbia.