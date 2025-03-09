Miguel Pinto Luz, membro da Comissão Política do PSD e também ministro das Infraestruturas, afirmou este domingo que a responsabilidade pela eventual marcação de eleições legislativas antecipadas (as segundas no espaço de um ano) será do “Partido Socialista” e do seu secretário-geral, Pedro Nuno Santos. Miguel Pinto Luz pediu ao Parlamento que “deixe o Governo governar” e executar o programa de Governo.

“Não vale a pena tentar afastar responsabilidades ou sacudir a água do pacote. Por mais proclamações e desdobramentos de ex-ministros e ex e atuais dirigentes do PS tentando dizer o contrário, o único responsável pela possibilidade de o país ser chamado a eleições é e será exclusivamente o Partido Socialista e o seu líder“, disse Pinto Luz, numa declaração na sede do PSD, em Lisboa.

“O Parlamento tem de dizer se deixa o Governo governar. Deixem-nos governar, deixem-nos continuar o trabalho do último ano, deixem-nos concluir o programa com o qual vencemos as eleições e pelo qual nos comprometemos”, pediu o responsável social-democrata, acrescentando que “o contexto político exige responsabilidade ao maior partido da oposição”.

“Não adianta ao Partido Socialista andar a fazer fitas nem fintas aos portugueses e aos partidos da coligação de governo”, disse Pinto Luz, desafiando o PS a “ser sério”.

Portugueses vão perceber “quem quer eleições e e quem não quer”

Miguel Pinto Luz lembrou que a votação da moção de confiança, agendada para terça-feira, “decide se teremos ou não eleições”. “Nesse dia, os portugueses vão ver de forma muito clara e transparente quem quer eleições e quem não quer”, disse o ministro das Infraestruturas, remetendo a responsabilidade para o PS. “O país precisa de uma clarificação rápida”, referiu Pinto Luz, garantindo que a Aliança Democrática e o primeiro-ministro “não querem eleições”.

Sobre as polémicas que envolvem o primeiro-ministro, Pinto Luz defendeu que Luís Montenegro “respondeu a tudo o que foi perguntado no Parlamento” e “trabalhou legitimamente como qualquer português”. “Por mais explicações que o primeiro-ministro dê, a oposição não ouve ou não quer ouvir”, lamentou, acrescentando que “Nunca se levantarem dúvidas de ilegalidade” sendo que “tudo é baseado numa pseudo necessidade populista de transparência”.

PS deve “repensar posição” contra moção de confiança, diz Pinto Luz

Miguel Pinto Luz acusou ainda Pedro Nuno Santos de adotar um discurso populista “cada vez mais próximo de André Ventura”.

Em resposta aos jornalistas, e quando questionado sobre a posição sempre assumida pelo PS de votar contra uma eventual moção de confiança, o ministro das Infraestruturas disse que, no contexto atual e sob “um clima de suspeição”, o PS “é chamado a repensar essa posição”.

“É isso que o Governo está a fazer de forma clara: chamar à responsabilidade o PS. E na próxima terça-feira, o PS terá oportunidade de rever essa posição proclamada há mais de um ano. Estará ao lado dos portugueses ou da sua agenda partidária”, disse Miguel Punto Luz, na sede do PSD, em Lisboa.