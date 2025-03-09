É uma história de superação a todos os níveis, é uma história de superação que tem sempre espaço para mais uma página que fica também na história do atletismo português. No entanto, também é uma história que ia correndo o risco de ficar sem mais capítulos. Perdeu um dos sonhos, criou outros – e agora cumpriu-os.

Depois das lágrimas por um quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio que poderia ter valido o pódio, até pela conquista que tivera uns meses antes sagrando-se campeã europeia em Pista Coberta na primeira prova internacional a representar Portugal, a atleta nascida nos Camarões prometeu que iria “vingar” o infortúnio. A partir daí, e no novo ciclo olímpico entre 2022 e 2024, foi campeã mundial em Pista Coberta, ganhou a prata nos Europeus ao Ar Livre, revalidou o título de campeã europeia em Pista Coberta e ficou à beira do pódio no Campeonato do Mundo ao Ar Livre. Estava lançada, uma lesão quebrou esse trajeto.

Quando as atenções já se começavam a centrar nos Jogos de Paris-2024, Auriol Dongmo sofreu uma fratura na perna e logo aí percebeu que o sonho olímpico acabara pela longa recuperação que a esperava. Foram 16 meses, longos 16 meses, até voltar a fazer o que mais gosta, num regresso no meeting Moniz Pereira mais saudado pela presença do que propriamente por qualquer resultado e/ou marca. Nos Campeonatos de Portugal, onde ficou atrás da companheira de Sporting Jéssica Inchude, a lançadora de 34 anos assegurou os mínimos que faltavam para regressar aos grandes palcos internacionais em Apeldoorn, nos Países Baixos.

????????????????????????!! ???????? Depois dos títulos em 2021 e 2023, Auriol Dongmo conquista a medalha de bronze no lançamento do peso do Europeu de pista curta em #Apeldoorn2025, com a marca de 19.26m ???? Na mesma final, Jessica Inchude foi 5.ª classificada, com 18.91m! ???? FPA / Sportmedia pic.twitter.com/chBNky24Am — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) March 9, 2025

Com a campeã olímpica Yemisi Ogunleye e a neerlandesa Jessica Schilder a lançar “em casa”, Auriol e Jéssica Inchude não tinham grande margem na luta pelas medalhas. Sobrava uma posição a nível de pódio a não ser que algo de estranho se passasse e era aí que se centravam todas as atenções, sendo que Jéssica tinha feito uma marca de qualificação direta para a final (18,85) e Auriol tinha sido a primeira repescada com o quarto registo a 18,64. Agora, as posições inverteram-se e a experiente lançadora conseguiu mesmo a sua terceira medalha consecutiva em Europeus em Pista Coberta, ficando com o bronze na hora da decisão, com Schilder a fazer os seis melhores lançamentos para o ouro (20,69) e Ogunleye a ganhar a prata (19,56).

Jessica Schilder ???????? se llevó el ???? con récord nacional y mejor marca mundial del año en el Impulso de Bala con 20.69 metros. ????Yemisi Ogunleye ???????? 19.56m

???? Auriol Dongmo ???????? 19.26m#Apeldoorn2025 pic.twitter.com/1DPmKbQxJZ — Factor Running (@FactorRunning) March 9, 2025

“Estou muito feliz. Estou muito feliz com a marca e também pelo terceiro lugar. O objetivo era chegar ao pódio. Pensar em ganhar era muito exagerado, depois de uma grave lesão e de uma gravidez, tenho de voltar pouco a pouco. Este era o objetivo e foi o que consegui fazer. Toda a gente sabe que eu gosto é de medalhas de ouro. Mas esta também me agrada muito. Normalmente, ficava muito chateada com isto, mas, graças a Deus, consegui subir a este pódio. Estou um bocado triste pela Jéssica porque ela merece subir a um pódio. Este resultado tem um sabor um pouco amargo mas, na altura certa, ela vai subir ao pódio”, referiu Auriol Dongmo à agência Lusa, sem esquecer a quinta posição de Jéssica Inchude com 18,91.