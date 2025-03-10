Um homem morreu esta segunda-feira num acidente de trabalho em Porto de Mós, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, a vítima estava a trabalhar num edifício de habitação quando caiu.

Ao local, a corporação de Porto de Mós deslocou duas viaturas apoiadas por cinco elementos, tendo acorrido ainda meios do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Fonte da GNR adiantou que o alerta para o acidente, numa obra de construção civil, foi feito às 11h50, tendo a vítima, um homem de 63 anos, sofrido uma queda de um terceiro andar.