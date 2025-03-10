O Vaticano revelou, ao final do dia, que o prognóstico do Papa “já não é reservado”, depois de “as melhoras dos dias anteriores se terem consolidado durante esta segunda-feira”. Ainda assim, explica a mesma fonte, “a complexidade do quadro clínico e importante quadro infeccioso que levou ao internamento fazem com que seja necessário continuar, durante vários dias, as terapias médicas medicamentosas no hospital”.

De manhã, tinha sido revelado que o Papa Francisco passou mais uma noite tranquila e se encontrava a repousar no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral.

Este domingo, o Vaticano já tinha divulgado que “os médicos confirmaram que a situação [continuava] a ser a mesma” de sábado, acrescentando que o estado de Francisco é “estável”, com “ligeiras melhorias […] numa situação geral complexa”.

Na noite desta segunda-feira será conhecido um novo boletim clínico sobre o estado de saúde do Papa.