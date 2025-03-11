O presidente da Câmara de Loures congratulou-se nesta terça-feira com a decisão do Governo de aprovar o reforço de verbas para a construção da linha de metro de superfície que vai ligar aquele concelho ao de Odivelas.

“Eu, na sexta-feira, já tinha alertado o Governo para a necessidade urgente desta expansão do metro a Loures, para que não ficasse refém desta crise política. Houve uma resposta positiva de reforçar a verba necessária para que agora se inicie rapidamente todos os processos para o lançamento do concurso”, disse Ricardo Leão (PS) à agência Lusa.

Em causa está uma decisão tomada na segunda-feira pelo Conselho de Ministros (CM) de reforçar o financiamento da designada Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa (metro de superfície Odivelas-Loures) com 150 milhões de euros ao custo total do investimento, permitindo o aumento de cerca de 28% do valor da empreitada.

Além do aumento do valor global, segundo um comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, divulgado na segunda-feira, foi autorizada a extensão do prazo de conclusão para 2029 e a abertura a novas fontes de financiamento nacionais e europeias.

Segundo perspetivou Ricardo Leão, existem condições para que este concurso possa ser lançado “o mais rapidamente possível” e que decorra “num prazo mais curto” (três meses).

“Não vai ser nos moldes tradicionais porque o mercado já conhece a proposta. Esperamos rapidamente estar a fazer a adjudicação desta importante obra e deste importante investimento para o concelho de Loures”, sublinhou.

O financiamento da Linha Violeta do Metro de Lisboa, anteriormente previsto com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, vai passar pelo Banco Europeu do Investimento, Orçamento do Estado e Fundo Ambiental.

O metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures contava com um investimento inicial de 250 milhões de euros do PRR mas, com todos os atrasos inerentes, o valor necessário para a criação da nova linha passou a ser de 527 milhões.

A Linha Violeta, com 11,5 km de extensão, contempla 17 estações: nove no concelho de Loures (que servirão as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, numa extensão de cerca de 6,4 km) e oito no concelho de Odivelas (para servir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, Odivelas, Ramada e Caneças), numa extensão total de cerca de 5,1 km.

As estações terão diferentes tipologias, sendo 12 de superfície, três subterrâneas e duas em trincheira.