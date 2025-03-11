Uma criança de 11 anos sofreu esta terça-feira ferimentos leves na sequência de uma colisão entre dois carros em Paço de Arcos (concelho de Oeiras), na Avenida Marginal, que liga as cidades de Lisboa e Cascais.

Ao Observador, fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, que prestaram o socorro, confirmou que um veículo galgou o separador central e foi embater num carro que circulava no sentido contrário.

A criança, de 11 anos, que viajava num dos carros, foi a única pessoa a sofrer ferimentos. Ainda assim, diz a mesma fonte, não foi sequer necessário transportar a criança para o hospital, já que os ferimentos eram leves.

Na sequência do acidente, o trânsito ficou fortemente condicionado nos dois sentidos e, por volta das 10h45, ainda se registava bastante lentidão no sentido Cascais-Lisboa.