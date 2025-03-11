Os habitantes da Gronelândia vão às urnas esta terça-feira, numas eleições parlamentares que estão a ser marcadas pela discussão em torno da possível independência do país da Dinamarca e também pelas pretensões do presidente dos EUA, Donald Trump, que reafirmou, na semana passada, que os EUA querem tomar o controlo da ilha.

“Nunca houve tantos holofotes como estes na Gronelândia”, disse Nauja Bianco, especialista em política dinamarquesa e da Gronelândia, citada pela BBC. O território é controlado pela Dinamarca há cerca de 300 anos, mantendo, no entanto, autonomia para decidir sobre assuntos internos. Por outro lado, decisões sobre política externa e de defesa são tomadas em Copenhaga.

A pulsão independentista é, de resto, um tema frequentemente abordado nas campanhas parlamentares na Gronelândia. E a maioria dos partidos representados no parlamento local (cinco dos seis) são favoráveis à independência, embora tenham diferentes perspetivas sobre a forma e o ritmo como o essa pretensão deverá ser alcançada.

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Gronelândia tem vastos recursos inexplorados e posição estratégica junto ao Ártico

Apesar de ser considerado um território remoto (coberto de gelo na sua maioria), a Gronelândia dispõe de vastos recursos minerais — nomeadamente petróleo, urânio, lítio ou carvão — e está localizada numa zona estratégica, junto ao Ártico (outro território onde se estima existirem muitos recursos naturais por explorar e que se encontra sob a influência de vários países, nomeadamente da Rússia).

Foram precisamente os recursos minerais da Gronelândia que chamaram a atenção de Donald Trump. Durante o seu primeiro mandato à frente dos EUA, em 2019, Trump já tinha tinha manifestado a intenção de comprar a Gronelândia à Dinamarca. Ainda antes de assumir o cargo, em janeiro, reiterou o desejo de controlar a ilha. “Os Estados Unidos da América entendem que a posse e o controlo da Gronelândia são uma necessidade absoluta”, escreveu Trump, no final de dezembro, na rede social Truth.

Na semana passada, no discurso no Congresso, o presidente norte-americano voltou a reafirmar essa intenção. “Precisamos da Gronelândia para a segurança nacional. De uma forma ou de outra, vamos conseguir“, disse o líder dos EUA. As pretensões de Trump têm sido mal recebidas na Gronelândia. “Nós merecemos ser tratados com respeito e não acho que o presidente americano tenha feito isso ultimamente desde que assumiu o cargo”, disse o primeiro-ministro Mute Egede.

O partido de Egede, o Inuit Ataqatigiit, opõe-se à mineração de urânio e outros materiais radioativos, de acordo com a Reuters. Apesar de ser favorável à independência da Dinamarca, o partido no poder não defende a realização a breve trecho de um referendo sobre o assunto. Segundo as mais recentes sondagens, a larga maioria dos habitantes da Gronelândia (cerca de 80%) são favoráveis à independência e 85% não querem fazer parte dos EUA.

Já o principal partido da oposição, o Naleraq (de esquerda) quer iniciar imediatamente o processo de divórcio de Copenhaga e iniciar negociações com Washington, de modo a reforçar a cooperação entre os dois países na área da Defesa (os EUA têm uma base área em Pituffik, no noroeste da ilha). Não foram realizadas sondagens sobre as intenções de voto para as eleições desta terça-feira, mas o Naleraq colocou no terreno um grande número de candidatos e estará a beneficiar com o descontentamento da população com o governo de Copenhaga, nota a BBC.

Dos cerca de 57 mil habitantes, 44 mil podem participar nas eleições. Os resultados só deverão ser conhecidos depois da meia noite (hora de Lisboa).