O escultor José Moreira Neves, de 70 anos, morreu na noite de domingo na sequência de um cancro que o debilitou nos últimos dois anos, confirmou à Lusa um dos filhos do artista.

Nascido em Lisboa, Moreira Neves vivia há várias décadas na Covilhã, cidade onde tem várias peças da sua autoria no espaço público, como “Pi”, no Jardim do Lago, e “O gritador”, no Jardim da Goldra.

“As árvores que não são de cá”, na vila do Tortosendo, e “Tu e eu”, na aldeia de Cortes do Meio, são outras obras expostas no concelho onde residia.

Moreira Neves foi aluno de Alberto Carneiro e João Dixo, foi animador cultural e também se dedicou ao design de equipamentos e utensílios em pedra e metal.

O escultor participou em várias exposições coletivas e em nome próprio, em várias galerias do país.

Os trabalhos “A onda”, em Aveiro, “O cesteiro”, em Gonçalo, Guarda, “Homenagem ao comendador”, em Manteigas, ou “Mares”, em Belmonte, são outras peças que podem ser vistas no espaço público.

“As suas convicções fora da beleza convencional, e embora sendo portadoras de algum minimalismo, transmitem uma ressonância de afetos, demonstrando a verdadeira alma do artista, emocionada e vibrante”, é descrito na página de apresentação do artista.

A Câmara da Covilhã, em comunicado, manifestou o seu “profundo pesar” pela morte de Moreira Neves e destacou a “marca profunda” deixada “pelas suas qualidades pessoais e pela obra que está presente em vários pontos da cidade e do concelho”.

O Sindicato Têxtil da Beira Interior, a quem Moreira Neves ofereceu uma escultura, exposta na sede da Casa Sindical, na Covilhã, destacou a “figura incontornável das artes e da cultura da região”.

“Endereçamos os nossos sentimentos e despedimo-nos deste importante escultor e artista com um até sempre”, referiu a organização sindical, em comunicado enviado à agência Lusa.

A União de Freguesias da Covilhã e Canhoso enalteceu “as virtudes humanas e sociais” do artista.

“É um dos mais famosos escultores do nosso país, deixou a sua marca na cidade, com a elaboração de diversos trabalhos, com destaque para ‘A menina deitada’, que pode ser apreciada no Jardim do Lago, ou ‘O gritador’, na Ponte Mártir-in-Colo”, acrescentou a autarquia.

Um dos dois filhos do escultor disse à agência Lusa que Moreira Neves morreu na noite de domingo no Hospital do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde se encontrava internado.

O velório está marcado para quarta-feira, a partir das 09h00, no Centro Funerário Moreira, na Covilhã, e o funeral realiza-se no mesmo dia, após o qual o corpo segue para o Crematório de Castelo Branco, pelas 16h00.