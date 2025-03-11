Um novo sismo foi sentido ao princípio da tarde de hoje na ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores, após um primeiro abalo registado às 07h14 locais (08h14 em Lisboa), revelaram as autoridades.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que o sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores pelas 13h16 locais e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros (km) a sul-sudeste de Faial da Terra.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli Modificada) na vila do Nordeste”, referiu.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) também registou o mesmo abalo, atribuindo-lhe uma magnitude de 3,4 e indicando que foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada no concelho da Povoação.

De acordo com o CIVISA, este sismo é o quarto sentido esta terça-feira na ilha açoriana de São Miguel.

O primeiro, de maior magnitude – 5,3 segundo o IPMA e 5,1 segundo o CIVISA – foi registado às 07h14 locais (08h14 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros a sul-sudeste de Faial da Terra.

“Teve uma magnitude de 5,1 e foi sentido em praticamente toda a ilha de São Miguel. Foi onde atingiu a intensidade máxima de V/VI, eventualmente, na zona da Povoação, e também temos indicação de que foi sentido em Santo Espírito, na ilha de Santa Maria”, disse à agência Lusa a investigadora do CIVISA Rita Carmo.

O CIVISA indicou que os outros dois eventos – também de magnitude 3,4 – foram registados na ilha de São Miguel às 07h16 e às 07h33 locais, sendo que o primeiro teve epicentro a cerca de 25 km a sul-sudeste de Faial da Terra e o segundo a cerca de 24 km a sul do mesmo local.

A fonte adiantou que ambos foram sentidos com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) no concelho de Povoação e com intensidade II/III em “algumas freguesias da costa sul da ilha de São Miguel”.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse à Lusa que, até cerca das 14h40 locais, não foram registadas nem reportadas “ocorrências relacionadas com sismos”.