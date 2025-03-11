Se a depilação ainda é um assunto que o incomoda, saiba que 2025 é o ano em que pode mudar isso. Os pelos podem deixar de ser uma dor de cabeça e a resposta é a depilação a laser. Com certeza já sabe do que se trata, mas será que tem noção do seu verdadeiro impacto? Fomentar a sua autoestima pode ser uma tarefa fácil e libertadora. E se uma marca pudesse ser a aliada perfeita em todo este processo? Ela existe e tem construído o seu caminho ao longo dos últimos 18 anos. E agora pode experimentar uma sessão totalmente gratuita.

Foi em 2007 que tudo começou, fruto de uma vontade de olhar para os cuidados de saúde e beleza de uma outra forma, tornando o universo da depilação a laser mais acessível e com uma elevada qualidade. Há 18 anos, a DepilConcept propôs-se a solucionar problemáticas relacionadas com a pele e o pelo, com recurso a tecnologia de ponta e profissionais especializados.

Ao longo deste tempo, em sistema franchising, já são mais de 80 unidades de norte a sul do país e mais de 300 mil clientes, em representação de uma marca 100% portuguesa. Com a oferta de tratamentos e serviços de fotodepilação e fototerapias que se adequam a uma extensa variedade de tipos de pele e de necessidades corporais e faciais, aqui o cliente poderá encontrar um serviço feito à sua medida, onde é dada total atenção e dedicação aos seus desejos e objetivos. De que forma? Com a ajuda da tecnologia disponível, aliada ao trabalho de profissionais preparados e capacitados para analisar cada caso, aconselhando a solução mais personalizada através de uma avaliação gratuita. O único objetivo é o de melhorar a autoestima de cada um dos seus clientes, proporcionando-lhes uma pele saudável e pronta para desfrutar de todos os momentos. E os números falam por si: a DepilConcept vence, pelo 6.º ano consecutivo, o Prémio Cinco Estrelas e é, ainda, a única marca portuguesa com Certificado de Garantia – desenvolvido com o objetivo de garantir a máxima qualidade nos serviços disponibilizados.

Os serviços que aqui poderá encontrar ↓ Mostrar ↑ Esconder Fotodepilação e Laser; Para ela: Laser Díodo;

Luz Pulsada Mulher;

Laser Ultrawave. Para ele: Laser Díodo;

Luz Pulsada Homem;

Laser Ultrawave. Outros tratamentos como: fototerapias para corpo e rosto.

Mas os marcos não ficam por aqui. De olhos postos numa vontade de levar o bem-estar além-fronteiras, a marca tem apostado num projeto de internacionalização sólido que se materializa com a presença em vários países como a Polónia, Sérvia, Irlanda, Chéquia, Eslováquia e Kosovo.

Palavra de embaixadora

Ser vencedor do Prémio Cinco Estrelas pela 6.ª vez não é a única novidade que 2025 traz consigo. Ano novo é igualmente sinónimo de nova campanha. Estivemos nos bastidores e aproveitámos a oportunidade para falar com Mafalda Castro, apresentadora, locutora e influencer, embaixadora da marca desde 2023. E se dúvidas houvesse, este foi o dia perfeito para perceber a importância desta relação e a diferença que cuidarmos de nós pode fazer. Quem o disse foi a própria Mafalda. “Eu já faço muito poucas sessões de depilação, porque preciso cada vez menos, mas eu acho que é um investimento muito importante, acho que tem muito a ver com a nossa confiança. Não em relação às expectativas que os outros têm sobre nós, mas em relação àquilo que gostamos de ver em nós próprios. É uma coisa que me ajuda, acho que é um bom investimento. E tenho gostado muito de trabalhar com a marca também por causa disso, porque depois faz, de facto, diferença no dia a dia das pessoas”.

Associar-se a uma marca desta forma é uma responsabilidade da qual a apresentadora está bastante ciente. Para Mafalda, esta relação de dois anos com a DepilConcept acontece e dá frutos, graças a uma das coisas que mais preza neste tipo de parcerias: a verdade. “Eu nunca faria uma coisa com uma marca que não fizesse depois parte do meu dia a dia ou da minha rotina. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Depois, obviamente, é estarmos alinhados com o mundo e com aquilo que se passa. E a depilação a laser também tem muito essa vertente de ser para toda a gente, de não ser uma coisa focada somente nas mulheres. Homens e mulheres que procurem uma marca de confiança para remover os pelos a laser, encontram na DepilConcept o acompanhamento personalizado e as opções ideais para as zonas que querem tratar”.

Com o dia passado entre looks e locais diferentes para cada sessão fotográfica, Mafalda Castro ainda reservou tempo para nos responder sem hesitação a um desafio – se a DepilConcept pudesse ser definida numa só palavra, que palavra seria? “Confiança. Acho que é assim o principal foco da marca quando pensa nos clientes, nos produtos novos… eu acho que é dar confiança às pessoas e ferramentas para que elas se sintam assim. A DepilConcept é isso”, #palavrademafalda!

Mas, melhor do que ler, é ter a experiência de usufruir destes serviços – e do seu impacto – na primeira pessoa. E a boa notícia é que a primeira sessão não paga! Aproveite a oferta da DepilConcept e venha sentir na pele o quão importante é cuidar de si!