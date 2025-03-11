Três adolescentes menores foram detidos por suspeita de estarem envolvidos na “morte violenta” de Maria Belén Cortes Flor, educadora de uma residência do Estado destinada a jovens que cumprem medidas judiciais de detenção enquanto esperam julgamento.

Os jovens — dois rapazes, de 14 e 15 anos, e uma rapariga de 17 anos de idade — estavam a residir no apartamento com outro menor. Segundo o jornal espanhol El Confidencial, que cita fontes da polícia, a educadora terá sido esfaqueada várias vezes e asfixiada com um cinto, antes de morrer. A polícia acredita que os rapazes terão agredido e matado Maria Belén, enquanto a rapariga terá ajudado os outros dois a fugir, informa o El Español.

De acordo com as fontes do jornal, o ataque a Maria Belén Cortes Flor ocorreu na noite de domingo, tendo os jovens fugido no carro da educadora. Depois de sofrerem um acidente em Mérida, foram detidos.

O adolescente de 15 anos, de acordo com fontes do jornal espanhol El Mundo, seria perito em furtos de automóveis com um histórico de criminalidade. Terá cometido “37 delitos num só fim de semana” e chegou a ameaçar bater num professor por lhe ter dado um zero num teste.

Já o outro rapaz de 14 anos terá agredido o pai por quatro vezes num só mês e meio, noticia ainda o El Mundo, tendo chegado mesmo a partir-lhe o nariz.

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Sheila Gomez, colega da educadora da residência, diz que a morte ocorreu poucos dias depois da educadora ter denunciado um dos jovens por “ameaças“. “A situação estava a ser muito difícil nos últimos quinze dias, com alguns roubos e fugas“, afirmou outra das auxiliares da residência à TVE, recusando identificar-se por ter “medo”.

Sheila Gomez fala num clima generalizado de agressividade para com estas responsáveis, denunciando a respetiva falta de proteção.

“Estamos todos consternados com esta situação. Há meses que venho reclamando (…) que os menores estão cada vez mais agressivo. Pedimos mais proteção, mais medidas de segurança, mais pessoal para o centro, porque não podemos trabalhar assim”, afirmou Gomez, citada pelo jornal El Español esta segunda-feira.

O Tribunal Superior da Extremadura decretou o internamento dos jovens em regime fechado como medida de coação enquanto decorre a investigação aos suspeitos por possíveis crimes de homicídio, roubo e atentado à segurança rodoviária, acrescentou fonte judicial à rádio espanhola Onda Cero.