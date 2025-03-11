A Comissão Europeia aprovou nesta terça-feira uma proposta para melhorar a disponibilização de medicamentos críticos na União Europeia (UE), que tem como propósito reforçar a indústria farmacêutica e aumentar as quantidades disponíveis destes fármacos.

De acordo com a proposta aprovada nesta terça-feira pelo colégio de comissários de Ursula von der Leyen, o objetivo desta estratégia é “melhorar a disponibilização de medicamentos críticos na UE” e, deste modo, “proteger a saúde humana incentivando a diversificação e o reforço da produção farmacêutica” no bloco comunitário.

O documento aponta que o executivo comunitário quer criar a possibilidade de haver “projetos estratégicos”, que aumentem a produção e modernizem esta indústria.

Os Estados-membros podem, de acordo com regras estipuladas, incentivar estes projetos.

Os 27 países do bloco político-económico também podem recorrer à “aquisição pública” para “diversificar e incentivar a resiliência das cadeias de produção”.

Neste sentido, a Comissão Europeia apoiará esta aquisição conjunta, para tentar também resolver disparidades no acesso a determinados medicamentos entre Estados-membros.

O objetivo é reduzir a dependência de fármacos produzidos na Ásia e também suprir as necessidades europeias num contexto de competitividade global cada vez mais acérrima.