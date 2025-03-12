A Iniciativa Liberal antecipou-se a quaisquer perguntas sobre a possibilidade de vir a integrar a Aliança Democrática e colocou-se de fora: “A Iniciativa Liberal não irá integrar nenhuma coligação pré-eleitoral às eleições legislativas.”

Em comunicado, os liberais garantiram que, “como sempre”, vão a votos “com os seus candidatos, com as suas propostas e com as suas bandeiras, essenciais para que Portugal possa crescer e mudar para maior prosperidade.”

A Iniciativa Liberal condenou o “comportamento de todos os agentes políticos que criaram esta crise política” e assegurou que coloca os “interesses dos partidos e dos seus líderes à frente dos interesses dos portugueses”. Mais do que isso, considerou que “o país está refém de líderes partidários taticistas, incapazes de construir soluções”.

A Assembleia da República chumbou esta quarta-feira a moção de confiança apresentada pelo Governo, provocando a sua demissão. Votaram contra a moção de confiança o PS, Chega, BE, PCP, Livre e a deputada única do PAN, Inês Sousa Real. A favor estiveram o PSD, CDS-PP e a Iniciativa Liberal.

No seguimento da votação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos para audições no Palácio de Belém na quarta-feira e o Conselho de Estado para o dia seguinte, pelas 15h.

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