O trânsito foi retomado às 22h05 no Itinerário Principal 2 (IP2), na zona de Vidigueira, no distrito e Beja, após uma colisão rodoviária ocorrida na tarde desta quarta-feira, que provocou um ferido ligeiro, revelou fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que a circulação rodoviária nesse troço do IP2, “na zona do Mendro, no limite do concelho de Vidigueira”, no distrito de Beja, “foi cortada nos dois sentidos por volta das 18h10”.

“O corte total do IP2, nessa zona, deve-se a uma colisão envolvendo um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros”, cujo alerta foi dado às autoridades às 17h40, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o comando sub-regional, o acidente provocou um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital de Beja, tendo a vítima ficado “encarcerada no veículo ligeiro de passageiros”.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

A zona da serra do Mendro fica na ligação entre o concelho de Vidigueira e o concelho de Portel, já no distrito de Évora.