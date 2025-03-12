O Ministério Público (MP) acusou um militar da GNR de Esposende de ter acedido ilegitimamente a uma base de dados de registo de veículos, facultando a um amigo dados pessoais e outra informação de caráter reservado.

Segundo nota publicada na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto, tanto o militar da GNR como o amigo estão acusados dos crimes de acesso ilegítimo agravado e abuso de poder, segundo acusação de 15 de fevereiro.

Segundo o MP, o militar da GNR, mantinha uma relação próxima, de amizade, com o outro arguido, proprietário de um restaurante na localidade de Apúlia, Esposende.

Com base nessa amizade, o militar consultou, em 26 de junho de 2018, a base de dados “T-MENU”, na qualidade de utilizador autenticado e com a password de acesso que possuía enquanto militar.

Acedeu, assim, “a dados pessoais e a outra informação de caráter reservado, e forneceu tais informações ao outro arguido”.

O MP requereu a aplicação ao militar da GNR da pena acessória de proibição do exercício de função.