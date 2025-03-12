A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação contra o narcotráfico no Estabelecimento Prisional (EP) de Paços de Ferreira, sublinhando que “nos últimos meses tem aumentado consideravelmente” o número de apreensões de drogas naquela prisão do distrito do Porto.

Em comunicado esta quarta-feira divulgado, a PJ diz que desencadeou, ao início da noite de terça-feira, uma operação policial no EP de Paços de Ferreira “destinada a combater o tráfico de estupefacientes e outros crimes conexos que têm vindo a verificar-se entre a comunidade reclusa”.

Em causa, segundo a PJ, “está uma investigação relativa a crimes de tráfico e outras atividades ilícitas, designadamente ofensas à integridade física, extorsões e ameaças, que visam vários reclusos, envolvidos na distribuição e consumo de substâncias psicotrópicas”.

A operação policial “permitiu apreender diversa documentação, telemóveis e outros artigos proibidos, bem como vários papéis suspeitos de estarem impregnados com canabinoides sintéticos, que vão agora ser submetidos a exames laboratoriais para confirmação”.

“Nos últimos meses têm aumentado consideravelmente o número de apreensões de drogas naquele EP, em especial de drogas sintéticas que, com efeitos extremamente nefastos e muitas vezes imprevisíveis para a saúde humana, ameaçam seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores”, adianta a PJ.

A ação policial, desenvolvida por inspetores da PJ com colaboração do Grupo de Intervenção e Segurança da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, traduziu-se na realização de 18 buscas, em cumprimento de mandados emitidos por um juiz do Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Porto Este, “com o objetivo de recolher elementos de prova e garantir a segurança da comunidade prisional”.