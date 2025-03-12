Um indivíduo ferido foi encontrado pela polícia na rua do Terreiro do Trigo, em Lisboa, depois de deixar um rasto de sangue de cerca de um quilómetro desde a rua da Bica do Sapato, perto da estação de Santa Apolónia.

O homem foi encontrado estendido no chão alcoolizado com ferimentos nas pernas e nos braços que disse não saber como foram feitos, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ao Observador. Recebeu assistência no local e foi encaminhado para ser assistido no Hospital de São José, onde terá um mandado de condução para o serviço psiquiátrico.

O alerta da ocorrência do rasto de sangue foi dado por volta das 8h40, acrescentam ainda as autoridades, que estão a investigar a origem dos ferimentos.

Antes de o homem ser encontrado, duas testemunhas, que pediram para não ser identificadas, contaram ao Observador que viram esta manhã marcas de sapato, que aparentavam ser sangue, junto à entrada do Museu do Fado, no Largo do Chafariz de Dentro, perto de uma das entradas do bairro de Alfama.

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