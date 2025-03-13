A última audição parlamentar relacionada com a exoneração de Francisca Carneiro Fernandes da presidência do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, terminou ao início da tarde desta quinta-feira com Pedro Adão e Silva a acusar a sua sucessora, Dalila Rodrigues, de ter ido à Assembleia da República “lançar uma cortina de fumo sobre a sua própria incapacidade”.

Na audição a requerimento dos grupos parlamentares do PS, PSD, CH e IL, o ex-ministro da Cultura socialista começou por justificar o “silêncio” a que se remeteu durante os últimos meses. “Preservei um silêncio absoluto, e não faltaram motivos e oportunidades para falar, mas não me competia a mim falar”, começou por dizer, notando que “o papel de um ex-ministro quando deixa de o ser é remeter-se a um silêncio absoluto e rigoroso”.

Agora, perante os deputados, Pedro Adão e Silva classificou como “descabidas” as declarações da atual ministra da Cultura que acusou o seu antecessor de ter feito um “assalto ao poder” no CCB, garantido que “acabaram os compadrios naquela instituição”. “O que a senhora ministra fez foi lançar lama sobre as instituições, sobre as pessoas, sobre os percursos e as suas trajetórias pessoais.” Para o ex-governante, o intuito foi uma “dupla ocultação”: “justificar uma exoneração que não teve coragem de assumir (a da gestora cultural Francisca Fernandes), identificando e sugerindo um motivo que na verdade não tinha” e “a inexistência de uma estratégia, de pensamento, de políticas, de iniciativas”.

“Este ano foi um ano perdido para as políticas culturais”, acusou Pedro Adão e Silva, elencando exemplos: “a DGArtes e o setor das artes perfomativas está abandonado”, “não se sabe nada sobre a renovação automática dos [apoios] quadrienais”. “Deixei uma herança pesada, com muitos projetos concluídos, com muitos em andamento, com muitos desenhados”, defendeu o ex-ministro do Governo de António Costa, lembrando os projetos de expansão do Museu do Chiado (“deitaram abaixo o concurso”, criticou) e do Museu Nacional de Arte Antiga. “Comprámos os terrenos da [Avenida] 24 de julho para fazer a expansão do Museu de Arte Antiga”, disse sobre este último, revelando que estavam a decorrer “conversas” com “um mecenas” que pagaria o projeto de arquitetura. “Entretanto, silêncio da Câmara Municipal de Lisboa, do Governo. Foi tudo abandonado”, acusou.

Para Pedro Adão e Silva, Dalila Rodrigues “herdou um orçamento que permitia tudo” e “perdeu essa oportunidade”. “Foi um ano em que não aconteceu nada da cultura, foi um ano perdido”, insistiu.

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“Se há coisa que falta no Ministério da Cultura é pessoas com competências de gestão”, “passou a ser requisito ser historiador”

No centro da polémica que levou ao afastamento da ex-presidente Francisca Carneiro Fernandes está a nomeação de Aida Tavares como diretora artística para as artes performativas e o pensamento, um cargo que o Governo de Luís Montenegro diz ter sido criado especificamente para esta programadora por sugestão de Adão e Silva. Numa audição no final de novembro, Carneiro Fernandes já defendera que a escolha de Aida Tavares tinha sido da sua inteira responsabilidade e que não houve qualquer imposição de Adão e Silva.

O ex-ministro também já o negara publicamente, e voltou a fazê-lo esta quinta-feira. Perante os deputados, o ex-ministro da Cultura disse ser “natural” ter “conversas com quem dirige”. “Foi verdade em relação à Casa da Música, em Côa, em relação ao CCB, não escondo”, afirmou. Porém, “nunca comuniquei sequer escolhas de diretores”, sublinhou, lançando farpas a Dalila Rodrigues. “A minha sucessora comunicou a escolha da dos Museu dos Jerónimos”, atirou, notando o “perfil das nomeações” do atual Ministério da Cultura.

Nas palavras de Adão e Silva, é “tudo com o perfil da ministra”. “Passou a ser requisito ser historiador”, acusou. “Se há coisa que falta no Ministério da Cultura é pessoas com competências de gestão”, continuou. No fundo, “a senhora ministra veio aqui acusar os outros de fazer o que faz”, resumiu, lembrando que foi o primeiro ministro da Cultura a não nomear diretores artísticos e impondo concursos para as direções do Teatro Nacional de São João, o Teatro Nacional São Carlos, o Teatro Nacional D. Maria II e a Companhia Nacional de Bailado.

Sobre a entrada de Aida Tavares ter levado à saída de Elísio Summavielle do CCB, Pedro Adão e Silva respondeu ao deputado social-democrata Carlos Reis dizendo que essa tese é “do domínio da ficção”. “Estava programada a saída”, garantiu. “Saiu para se reformar”, disse, numa saída relacionada com uma “mudança profunda” e “nova fase” do CCB.