A capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de vento e agitação fortes já emitidos até às 06h00 de sexta-feira.

No caso do aviso de agitação marítima forte, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na costa norte as ondas serão de noroeste entre os cinco e os seis metros, diminuindo gradualmente para os quatro a cinco metros.

Na costa sul, as vagas serão entre os dois e os 3,5 metros, também diminuindo gradualmente de altura para 1,5 a dois metros, sendo de quatro a cinco metros na parte oeste, com redução prevista para os três a quatro metros.

Quanto ao vento, a previsão é que seja de oeste “muito fresco, por vezes muito forte (62 a 74 quilómetros por hora) durante a tarde, tornando-se gradualmente de noroeste fresco a muito fresco (40 a 50 quilómetros por hora”.

A visibilidade no mar da Madeira será “boa a moderada, por vezes fraca”, refere a capitania.

Com base nestas previsões meteorológicas, a autoridade marítima “recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica em zonas mais expostas à ondulação são medidas recomendadas.