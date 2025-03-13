Os filmes “Aurora“, do franco-brasileiro João Vieira Torres, e “Nuit obscure — ‘Ain’t I a Child?‘”, do francês Sylvain George, ambos com coprodução portuguesa, vão competir no Festival Visions du Réel, em abril em Nyon, na Suíça.

A programação completa da 56.ª edição foi revelada esta quarta-feira pela organização, contando com duas coproduções portuguesas na competição internacional de longas-metragens, além da já anunciada retrospetiva dedicada à realizadora portuguesa Cláudia Varejão.

“Aurora” é um registo documental do realizador franco-brasileiro João Vieira Torres, feito em coprodução com França e Portugal, pela produtora Primeira Idade e com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Na sequência de um sonho, João Vieira Torres partiu à procura dos filhos que a sua avó Aurora, parteira, ajudou a nascer. “Ao longo dos encontros com os vivos e os mortos, descobre destinos trágicos que retratam uma história estrutural de violência contra mulheres”, refere o festival sobre este filme.

Também na competição internacional de longas-metragens, e igualmente em estreia mundial, figura “Nuit obscure — ‘Ain’t I a Child?‘”, do realizador francês Sylvain George e coproduzido entre a Suíça e Portugal, pela Kintop.

De acordo com o festival, este filme é o “capítulo final de uma trilogia sobre políticas de migração” que o realizador fez, acompanhando três jovens de Marrocos em Paris.

Este terceiro documentário junta-se a “Nuit obscure — ‘Feuillets sauvages‘” (2022) e “Nuit obscure — ‘Au revoir ici, n’importe où‘” (2023).

No Visions du Réel estarão também presentes, em estreia suíça, os filmes “Tardes de solidão“, um retrato da tauromaquia espanhola pelo realizador Albert Serra, e “Pedras Instáveis“, filme experimental da polaca Ewelina Rosinska inspirado em paisagens portugueses, ambos com coprodução portuguesa.

A 56.ª edição do Visions du Réel está marcada de 4 a 13 de abril.

Este ano, o Visions du Réel presta homenagem à realizadora Cláudia Varejão, estando prevista uma masterclass e uma retrospetiva, com quatro longas-metragens e sete curtas, filmes “profundamente contemporâneos” e que partilham de uma “forte perspetiva feminista”, refere o festival.

Realizadora, argumentista e artista visual “profundamente em sintonia com o mundo sensível”, Cláudia Varejão é autora de documentário e ficção, através do qual aborda questões sobre emancipação, relações pessoais e a vida quotidiana.

No seu cinema já deu voz à juventude queer açoriana, em “Lobo e Cão” (2022), retratou mulheres refugiadas em Portugal, na curta-metragem “Kora” (2024), filmou japonesas pescadoras que mergulham em apneia nas águas do Pacífico, em “Aman-san” (2016), ou ainda os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, com “No escuro do cinema descalço os sapatos” (2016).