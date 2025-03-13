No dia em que fazia 23 anos, abriram repentinamente a porta da sua cela. O membro do Hamas acordou-o num estado de “completa loucura, com uma agressividade extrema”. “Era o meu aniversário. Foi a minha prenda de anos. Humilhou-me, bateu-me e atacou-me com uma barra de ferro na cabeça”. O relato é de Omer Wenkert, que passou 505 dias num cativeiro do Hamas, e contou a sua experiência ao Channel 12, citada pela imprensa internacional.

A 7 de outubro de 2023, o israelita tentou esconder-se dos elementos do Hamas tapando-se com corpos, mas acabou por ser feito refém. Quando deu por si estava num túnel em Gaza, onde durante mais de um ano, dia após dia, diz ter sido agredido e humilhado. Segundo o seu relato, também lhe cuspiam e sujeitavam-no a exercício físico excessivo. Omer Wenkert contou ainda que sabia sempre que uma negociação corria mal ao Hamas ou que algum familiar de um dos membros era morto, porque a seguir a violência era certa. Mas o israelita fazia questão de olhar nos olhos de quem o agredia.

Omer Wenkert foi libertado a 22 de fevereiro deste ano, mas as feridas que o Hamas provocou durante 505 dias ainda não sararam. Antes de chegar a Israel foi sujeitado a uma cerimónia do Hamas: os reféns foram levados, um por um, a um palco, onde tiraram fotografias e acenaram à multidão. E só depois entraram nos carros que mais tarde os levaram de volta a casa. Na entrevista ao Channel 12, o israelita negou que se tivesse sentido humilhado nesse momento. “Foi uma vitória para mim. Terminei a luta. Não me humilhou. Lutei, lutei, lutei, lutei e ganhei. Estava a sorrir de orelha a orelha”, disse.

“Começaram a queimar-nos… Comecei a sufocar”

Omer Wenkert decidiu ir ao festival de música Nova com uma amiga, Kim Damti. Tudo estava a correr conforme esperado, até que, pelas 6h30, sirenes tocaram. Os israelitas decidiram fugir para o abrigo antiaéreo mais perto, com a ideia de que “havia um grupo de três ou quatro terroristas e que, dentro de momentos, as IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla inglesa] iam chegar e abatê-los”. Mas, de repente “começou o tiroteio”.

“Lembro-me que quando olhei para o meu relógio eram 7h29 e, no mesmo instante em que vejo as horas, alguém diz: ‘Entre, entrem! Há terroristas’. Depois oiço ‘Allahu Akbar’. E uma granada atinge o abrigo. Toda a gente se baixa com a explosão”, contou o israelita. Depois desta primeira granada, seguiu-se um incêndio.

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“Havia histeria, as pessoas gritavam. Mas quando começaram a queimar-nos, ficou tudo calmo… Comecei a sufocar, havia muito fumo, e [eles] atiravam granadas com certos materiais que nos sufocavam”, continuou. Wenkert assumiu que esteve sempre a tentar “pegar nos corpos das pessoas” para os colocar “por cima da cabeça”. “Queria proteger-me se voltassem a disparar contra nós ou se houvesse outra granada. Queria tapar a minha cabeça o máximo possível, mas continuava a ficar exposta, porque se colocava um corpo e depois explodiu outra granada, os corpos mexiam-se.”

No meio da confusão, separou-se da amiga, que acabou por ser morta nesse dia, algo que Omer Wenkert só soube quando regressou a Israel. “Três raparigas saíram” porque achavam que as IDF já estavam no local. “Acho que a Kim era uma delas… Depois ouvimos tiros e uma delas voltou e disse: ‘Não são as IDF, não são as IDF, não saiam'”. Caiu depois outra granada, desta vez perto da sua cabeça, mas alguém a apanhou e atirou-a para fora do abrigo.

“Tive um momento a que posso chamar de respeito por mim próprio. Se morrer, morro lá fora de pé”, pensou nesse momento Omer Wenkert, segundo o seu próprio relato, acrescentando que sabia que caminhava para “uma morte certa”, que “aceitava e queria”. Mas quando saiu, para sua surpresa, um dos membros do Hamas disse-lhe que não ia matá-lo. Aí percebeu o que ia acontecer: “Vi-os a vir na minha direção e molhei as minhas calças”.

“Cada acordo que fracassava provocava muita frustração”

Depois de ser amarrado e colocado numa carrinha, entrou em Gaza cerca de 10 minutos depois. Ao chegar, Omer Wenkert viu multidões de pessoas à sua volta e começou a ser agredido — até mesmo por crianças, assegurou. Em cerca de 20 minutos estava debaixo de terra, de onde só viria 505 dias depois.

No local onde o colocaram estavam pelo menos quatro reféns tailandeses e Liam Or, que entretanto também foi libertado. Passaram a maior parte do tempo com pouca água e comida, na escuridão total e a ser constantemente agredidos. Eventualmente, Omer Wenkert acabou por ser transferido para uma cela de um metro quadrado, onde passava duas horas por dia a falar alto sozinho, como forma de preservar a sua saúde mental.

Durante o seu cativeiro, Omer Wenkert começou a conseguir perceber sempre que algo não estava bem: quer fosse um acordo entre Israel e o Hamas que tinha fracassado, quer fosse a morte de um familiar de um dos membros do Hamas. Isto porque nesses dias era agredido ainda com mais violência.

“Cada acordo que fracassava provocava muita frustração, raiva e ira. E quando um dos seus pais era morto, ou alguém das suas famílias, ou quando os colegas eram assassinados, sentíamos isso. Sabíamos exatamente o que tinha acontecido”, conta. Nesses dias, os membros do Hamas batiam-lhe, cuspiam-lhe e obrigavam-no a fazer exercício físico extremo. “Fiquei muito fraco fisicamente”, disse.

Mas, ciente que o objetivo do Hamas era humilhá-lo, Omer Wenkert decidiu assumir uma postura dura e recusava que alguém o visse nesse estado. “Se querem bater-me, batam-me. Se me querem insultar, insultem-me. Se não me quiserem alimentar, não me alimentem. Não há problema. Estou à espera e consciente que vai chegar”, dizia a si próprio.

“Fui espancado nesse dia. Foi a minha prenda de aniversário”

Dos 505 dias em cativeiro, houve um que foi mais difícil que os restantes: o dia do seu aniversário. “Vi as datas, sei que fui espancado nesse dia. Foi a minha prenda de aniversário”, confessou.

“Foi nesse dia que levei com uma barra de ferro na cabeça. A porta abriu-se e o terrorista acordou-me num frenesim absoluto e uma agressividade extrema. Humilhou-me, bateu-me, atacou-me com uma barra de ferro. Uma vez mais, estava decidido que não ia mostrar fraqueza à frente deles, por isso, enquanto ele o fazia, olhava-o nos lhos”, conta Omer Wenkert.

Quando o membro do Hamas parou a agressão e saiu da cela, o israelita disse ter-se sentido “completamente destroçado”. “Decidi que naquele preciso momento, me iria abençoar pelo meu aniversário. Disse: ‘Ok, este é o ponto mais baixo que já vivi na minha vida’. Mas, mesmo assim, é o momento em que me quero abençoar”, lembrou na entrevista.

Agora, junto da sua família, o israelita diz não sentir qualquer desejo de vingança contra quem o raptou e manteve em cativeiro. “Não penso neles de todo. Não tenho de lidar com eles [no pensamento]. Nem tenho qualquer interesse nisso [vingar-me], não me vai trazer satisfação”, garantiu. E, citando Tal Shoham, um outro refém com quem partilhou algum tempo de cativeiro, disse que todos os que foram mantidos em cativeiro voltarão “a viver as suas vidas e essa será a vitória”.