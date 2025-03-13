Um homem de 21 anos foi detido, em Odivelas, no distrito de Lisboa, pelos crimes de violação, roubo e coação, entre outros, sobre uma jovem de 18 anos, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que os crimes foram praticados na madrugada da passada segunda-feira, quando “a vítima regressava a casa, apeada, após trabalho noturno”.

De acordo com a PJ, a vítima de 18 anos, não se terá apercebido “de que vinha a ser perseguida” pelo alegado autor dos crimes, por “se encontrar abrigada em chapéu-de-chuva e a ouvir música através de auriculares”.

“No momento em que abriu a porta do prédio foi surpreendida pelo arguido que, sob ameaça de arma branca, forçou a entrada no local, onde consumaria os crimes”, pode ler-se no comunicado.

A investigação da Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT), em conjugação com perícias efetuadas pelo Laboratório de Polícia Cientifica da PJ permitiram identificar o suspeito que veio a ser localizado e detido na quarta-feira, na mesma localidade onde os atos foram praticados.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.