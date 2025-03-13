“Nos últimos 19 jogos fizemos 18 grandes exibições e uma má, que foi a primeira mão”. Apenas numa frase, José Mourinho resumia aquilo que tinha sido uma inesperada derrota frente ao Rangers em Istambul depois de uma longa série desde meio de dezembro que permitiu não só reduzir distâncias para o líder Galatasaray na Liga (agora sete pontos mas com um encontro a menos) como assegurar a passagem aos oitavos da Liga Europa. Ainda assim, e sendo uma eliminatória, o técnico português não perdia a esperança de avançar mais um patamar na prova europeia depois das recentes experiências positivas com a conquista da primeira edição da Liga Conferência em 2022 e a final da Liga Europa perdida diante do Sevilha em 2023 pela Roma.

“Esse resultado da primeira mão [em Istambul] foi reflexo dos nossos erros e a este nível os erros custam a qualificação. Estamos em desvantagem, jogamos fora mas não é nisso que estamos focados. Temos de voltar a ser a equipa dos 18 encontros anteriores a este. Não somos piores do que o Rangers e acredito que podemos passar”, comentou o experiente técnico português, que em paralelo com o duelo para a Liga Europa não baixou a guarda em relação às críticas ao Galatasaray e às arbitragens nos jogos do líder da Liga turca: “Diria que, em condições normais, não estaríamos em segundo lugar a lutar arduamente para sermos primeiros. Em condições normais, a corrida ao título estaria terminada mas estaria terminada por uma enorme distância. É demasiado, é simplesmente demasiado aquilo que tem estado a acontecer…”.

Em paralelo, a conferência de antevisão tinha também merecido uma especial atenção para o caso de Saint-Maximin, avançado emprestado em janeiro pelos sauditas do Al-Ahli ao Fenerbahçe e que ficou de fora da convocatória para o duelo em Glasgow. “Vai ser preciso mais do que isso para me deitarem abaixo. Quando a mentira vai de elevador, a verdade vai de escada, demora mais tempo mas acaba sempre por chegar”, disse o jogador no Instagram. “Não sabia que tinha talento para poesia. Se um jogador não treina bem, chega atrasado, está acima do peso e não está pronto para jogar precisa de um elevador para subir porque cansa-se muito rápido pelas escadas”, atirou o técnico. “Mentiras produzem flores, não frutos”, retorquiu o francês.

Na luta pelo título que foge há alguns anos ao Fenerbahçe e nos quartos da Taça turca com uma receção ao Galatasaray no final do mês, era na Liga Europa que Mourinho centrava agora todas as atenções, deixando de parte por umas horas as várias frentes abertas em guerras de palavras para recuperar de uma desvantagem que colocava o Rangers como favorito até pelo crescendo que foi tendo ao longo da temporada. “Depois do resultado da semana passada, não me sinto dececionado. O Rangers é uma boa equipa e ainda temos chances de passar nesta fase. Não estou magoado ou a pensar na vingança mas acho que somos melhores”, reforçou, quase dando o mote para a segunda mão no Ibrox Park. Parecia bluff, era tudo menos isso.

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Apostando em Szymanski e Talisca com Youssef En-Nesyri de início para deixar para o decorrer da partida nomes como Tadic ou Edin Dzeko, o Fenerbahçe, apoiado por milhares de adeptos que deram um autêntico espectáculo em Glasgow, não demorou a mostrar que poderia não só discutir o encontro como a eliminatória aproveitando um Rangers que mostra mais debilidades como visitado e visitante. Faltava aparecer apenas o herói que pudesse fazer pender a decisão para os turcos e foi Szymanski que se chegou à frente nesse particular, bisando no tempo regulamentar com dois remates de primeira (45′ e 73′) para levar tudo para o prolongamento. A vantagem passava a estar do lado da formação de Istambul para 30 minutos extra.

Aí, o desgaste foi-se começando a acentuar em algumas das principais unidades das equipas, com Vaclav Cerny a ser o único do lado dos escoceses a conseguir criar lances de perigo na área contrária (num deles fez com que Egribayat tivesse a melhor defesa da partida, apenas igualada por outra aos 108′ a livre direto de Tavernier) enquanto o Fenerbahçe aproveitava o maior pulmão na frente para ter oportunidades para virar por completo a eliminatória que chegavam até ao central Yusuf Akçiçek, neste caso para defesa de Butland. A possibilidade do 3-0 ficou em aberto até ao fim, com um lance em que Mert Hakan Yandas pareceu tocado na área a passar ao lado do VAR (com José Mourinho a ver amarelo por protestos), e tudo seguiria para o desempate por grandes penalidades, onde os escoceses acabaram por ser mais fortes desde início (3-2).