O sorteio não foi simpático, mas o mérito trouxe a oportunidade. Depois do impressionante segundo lugar na fase de liga da Liga Conferência, o V. Guimarães marcou encontro com um talentoso Betis nos oitavos de final — e deixou tudo em aberto na primeira mão ao garantir um empate em Sevilha que transportou todas as decisões para o D. Afonso Henriques.

Esta quinta-feira, já enquanto a única equipa portuguesa nas competições europeias, o V. Guimarães tinha a possibilidade de igualar a melhor prestação além-fronteiras da história do clube — em 1986/87, com um plantel orientado por Marinho Peres, quando chegou aos quartos de final da Taça UEFA e só caiu com o Borussia Mönchengladbach. E Luís Freire, que só chegou aos vimaranenses em janeiro, tinha noção da responsabilidade.

“O ambiente é bom. É um ambiente de quem está atrás dos seus objetivos no Campeonato e na Liga Conferência. Temos ambição, confiança, convicção, união e energia para lutar pelo que queremos. O desafio é muito grande, mas a oportunidade é imensa. Estamos perto de fazer história na competição depois de um grande percurso já feito pelo Vitória. Estamos a viver isto com ambição e alegria. Estou contente, motivadíssimo, tenho uma equipa com uma mentalidade muito forte para os objetivos do Vitória”, disse o treinador na antevisão da receção aos espanhóis.

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Neste contexto e depois de uma vitória contra o Boavista no fim de semana, Luís Freire apostava exatamente no mesmo onze da primeira mão, com Nélson Oliveira como referência ofensiva e Nuno Santos e Umaro Embaló no apoio. No Betis, que bateu o Las Palmas na última jornada da La Liga, Manuel Pellegrini lançava Cédric Bakambu no ataque, com Isco nas costas e Antony e Jesús Rodríguez abertos nas alas.

Os espanhóis abriram o jogo praticamente a ganhar, com Cédric Bakambu a aproveitar uma má abordagem defensiva dos vimaranenses para ficar isolado na cara de Bruno Varela (5′). Ainda dentro da meia-hora inicial, o mesmo Bakambu bisou de cabeça (20′), na sequência de um lance pela direita, e levou o Betis a ganhar para o intervalo.

Luís Freire mexeu logo ao intervalo, trocando Umaro Embaló e Hevertton por Miguel Maga e Telmo Arcanjo, mas a lógica da partida não se alterou. Antony aumentou a vantagem ainda antes da hora de jogo, finalizando da melhor maneira um contra-ataque fortíssimo (58′), e Isco fechou as contas de primeira, na grande área, com assistência do avançado brasileiro (80′).

No fim, o V. Guimarães foi goleado pelo Betis no D. Afonso Henriques e deixou fugir o sonho do apuramento para os quartos de final da Liga Conferência, com Portugal a ficar também sem qualquer representante nas competições europeias. Como Luís Freire explicava antes o apito inicial, o desafio era mesmo grande e a oportunidade era imensa — o problema foi que o adversário também se tornou gigante.