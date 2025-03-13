Segundo as informações oficiais do gabinete de imprensa da Santa Sé, “a noite passou tranquilamente” para o Papa Francisco, sendo que não deverá haver boletim médico no final desta quinta-feira, apesar de ser feita uma atualização aos meios de comunicação.

Recorde-se que, segundo o boletim clínico apresentado esta quarta-feira à noite, “situação clínica permanece estável” para o Papa Francisco. “A radiografia do tórax efetuada na terça-feira confirmou radiologicamente as melhorias registadas nos dias anteriores”, sendo que o líder do Vaticano “continua a receber oxigenoterapia de alto débito durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite”.

Esta quarta-feira, o Papa Francisco “seguiu os Exercícios Espirituais da Cúria Romana através de uma vídeochamada”, tendo também continuado as “terapias e a oxigenação de alto débito durante o dia”, informa o Vaticano.

Com 88 anos, o líder da Igreja Católica encontra-se internado na clínica Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. O Papa Francisco foi sujeito a tratamentos originalmente devido a uma bronquite, mas mais tarde foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral. Tal condição levou o Vaticano a admitir publicamente que o seu estado de saúde era “crítico”.

Desde então, e ao fim de quase um mês de internamento, o Santo Pontífice tem vindo a registar melhorias, com a Santa Sé a informar que já faz exercício na clínica e desloca-se à capela da mesma para oração, além de intercalar períodos de trabalho com descanso.

A 10 de março, o Vaticano afirmou oficialmente que o prognóstico do líder da Igreja Católica já não era reservado. No entanto, isso não impediu que o Papa Francisco tivesse de celebrar 12 anos de pontificado —marca que atinge esta quinta-feira — internado.