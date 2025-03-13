O Vitória de Guimarães procura nesta quinta-feira um lugar nos quartos de final da Liga Conferência de futebol, em jogo em que recebe os espanhóis do Betis, depois de um empate 2-2 na primeira mão, em Sevilha.

Única equipa portuguesa em prova nas competições europeias, os vimaranenses permanecem invictos na terceira competição da UEFA, na qual venceram seis jogos ainda na qualificação e tiveram quatro vitórias e dois empates na fase de liga, o que lhes deu o segundo lugar, atrás do Chelsea, e o apuramento direto para os “oitavos”.

Nesta eliminatória, o Vitória de Guimarães, já com o treinador Luís Freire, que substituiu Daniel Sousa, treinador que, por sua vez tinha entrado para o lugar de Rui Borges, vai tentar aproveitar o fator casa e o forte apoio do seu público.

Em Sevilha, a equipa esteve duas vezes em desvantagem, após golos de Cédric Bakambu (48 minutos) e Isco (76) para o Betis, mas foi atrás do resultado e empatou, sucessivamente por João Mendes (51) e Nélson Oliveira (81).

O jogo de desta quinta-feira em Guimarães tem início às 20h00 e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

Em caso de apuramento para os quartos de final, a equipa portuguesa iguala a sua melhor prestação de sempre nas competições europeias, designadamente os “quartos” da então denominada Taça UEFA de 1986/87, quando caiu diante dos alemães do Borussia Mönchengladbach.