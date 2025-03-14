Um homem de 44 anos foi esta sexta-feira detido quando estava na iminência de ser restituído à liberdade, no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre. A Polícia Judiciária (PJ) informa que o homem é suspeito de ser o autor de vários crimes de furto e roubo, em 2023, numa ocasião em que gozava de saída precária, relativa ao cumprimento de uma pena de 20 anos de prisão, pela prática, entre outros, dos crimes de homicídio, roubo, sequestro, furto e detenção de arma proibida.

O homem já foi presente às autoridades judiciárias para interrogatório e respetiva aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

“Na sequência de saída precária, concedida em outubro de 2023, o homem optou por não regressar à cadeia, vindo a praticar vários crimes de furto e roubo, em várias localidades da região centro, interior e norte do país, tendo para o efeito utilizado uma viatura furtada em Almeirim e duas espingardas caçadeiras subtraídas de uma espingardaria em Bragança”, lê-se no comunicado emitido pela polícia.

Segundo a PJ, o homem roubou um supermercado da cadeia Minipreço, na Lousã, no dia 9 de novembro de 2023, e foi depois detetado por uma patrulha da Guarda Nacional Republicana (GNR) na zona de Vila Nova de Poiares.

“O suspeito, ao aperceber-se que estava a ser seguido, encetou uma fuga durante cerca de 5 km, que apenas cessou quando a viatura que conduzia se despistou, embateu num muro e capotou, acabando por ser imobilizado por elementos da patrulha da GNR e detido por uma equipa da PJ que já se encontravam no terreno”, relata a força policial.

Na altura, o detido retornou à cadeia para cumprir o remanescente da pena, tendo, entretanto, esta polícia concluído as investigações e remetido inquérito ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, que veio entretanto a emitir o mandado de detenção que foi esta sexta-feira cumprido.

As diligências da PJ determinaram a apreensão de “importantes elementos probatórios, que permitiram correlacionar o suspeito com outros ilícitos criminais”, nomeadamente, um roubo com arma de fogo a um posto de abastecimento de combustíveis, em Seia, e um roubo na forma tentada com arma de fogo à dependência do Banco Santander em Cernache do Bonjardim.