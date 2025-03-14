Um homem de 44 anos foi detido, na zona da Lousã, distrito de Coimbra, pela alegada prática reiterada de crimes de abuso sexual à sua sobrinha de dez anos, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PJ informa que os crimes de abuso sexual à criança de 10 anos terão ocorrido desde o verão de 2024 até ao final do ano.

“A investigação, a cargo da Diretoria do Centro da PJ, surge na sequência de queixa apresentada pela mãe da vítima, em dezembro de 2024, depois da menina lhe ter relatado que vinha a ser alvo de abusos sexuais de relevo por parte do tio, sempre que se encontrava a sós com este na casa dos avós paternos“, informou.

Segundo a PJ, o tio foi conseguindo garantir o silêncio da menor através de ameaças de descrédito, caso esta revelasse o sucedido, alegando que “a palavra de um adulto vale mais do que a de uma criança”.

“No âmbito das diligências de recolha de prova foram recolhidos elementos bastantes que culminaram na detenção do arguido, um homem de 44 anos”, acrescentou.

O homem será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.