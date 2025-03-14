Primeiro lugar do grupo confirmado, seis jogos sem qualquer derrota apesar das experiências feitas no teste final com o apuramento garantido, qualificação para os quartos da Liga das Nações confirmada sem grandes problemas tendo Croácia, Polónia e Escócia como adversários. Na “ressaca” do Campeonato da Europa de 2024, que terminou no desempate por grandes penalidades nos quartos com a França, Portugal cumpriu na primeira fase da competição seguinte e terá agora em março a eliminatória de acesso à Final Four frente à Dinamarca, naquela que será a estreia da Seleção A em compromissos oficiais no ano civil de 2025.

Entre novembro e março, a Federação Portuguesa de Futebol mudou de liderança (saiu Fernando Gomes, Pedro Proença ganhou as eleições a Nuno Lobo), mudou de patrocinador principal de equipamentos da Nike para a Puma, ficou a conhecer os possíveis adversários para o Campeonato do Mundo que estão dependentes do resultado da eliminatória com a Dinamarca na Liga das Nações e passou também a contar com um novo elemento na equipa técnica, Austin MacPhee, que ocupou a posição deixada em aberto por Anthony Barry. O que não mudou? A vontade de continuar a evoluir para ficar mais perto de somar títulos para Portugal.

“Queremos vencer, a começar pelos quartos da Liga das Nações em março. Se conseguirmos progredir, chegamos à Final Four e depois temos setembro, outubro e novembro para tentar qualificar-nos para o Mundial. Parece que ainda está longe, mas não é, em breve teremos o Mundial no México, Canadá e EUA”, comentou Roberto Martínez numa ação na Cidade do Futebol. Agora, o selecionador regressava às conferências para anunciar os convocados para o duplo compromisso com os escandinavos, com jogos na próxima quinta-feira em Copenhaga e no dia 23 em Lisboa, no Estádio José Alvalade (já esgotado).

Desta vez, e numa convocatória com muitos regressos à mistura depois de períodos de lesão, nota para os nomes de Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Diogo Jota e Gonçalo Ramos que voltam a integrar essa lista de eleitos e para as saídas de João Cancelo (lesionado), Tomás Araújo, Tiago Djaló, Matheus Nunes, Samu Costa ou Otávio. Em paralelo, Geovany Quenda, que foi chamado com Fábio Silva para o último jogo frente à Croácia sem ter feito a estreia pela Seleção A, volta ao lote de convocados de Roberto Martínez.

Os convocados para a eliminatória dos quartos da Liga das Nações com a Dinamarca

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Betis)

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Betis) Defesas: Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Chelsea), António Silva (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio)

Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Chelsea), António Silva (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio) Médios: João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al Hilal)

João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al Hilal) Avançados: João Félix (AC Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Os ???????????????????????????????????????? para lutar por um lugar na Final Four da Liga das Nações! ???????? #FazHistória pic.twitter.com/IHMcJUqHIm — Portugal (@selecaoportugal) March 14, 2025

Os convocados de Portugal para os jogos com Polónia e Croácia