Primeiro lugar do grupo confirmado, seis jogos sem qualquer derrota apesar das experiências feitas no teste final com o apuramento garantido, qualificação para os quartos da Liga das Nações confirmada sem grandes problemas tendo Croácia, Polónia e Escócia como adversários. Na “ressaca” do Campeonato da Europa de 2024, que terminou no desempate por grandes penalidades nos quartos com a França, Portugal cumpriu na primeira fase da competição seguinte e terá agora em março a eliminatória de acesso à Final Four frente à Dinamarca, naquela que será a estreia da Seleção A em compromissos oficiais no ano civil de 2025.
Não havia muito por onde escolher: Portugal defronta Dinamarca nos quartos da Liga das Nações (e pode cruzar com Itália e Alemanha)
Entre novembro e março, a Federação Portuguesa de Futebol mudou de liderança (saiu Fernando Gomes, Pedro Proença ganhou as eleições a Nuno Lobo), mudou de patrocinador principal de equipamentos da Nike para a Puma, ficou a conhecer os possíveis adversários para o Campeonato do Mundo que estão dependentes do resultado da eliminatória com a Dinamarca na Liga das Nações e passou também a contar com um novo elemento na equipa técnica, Austin MacPhee, que ocupou a posição deixada em aberto por Anthony Barry. O que não mudou? A vontade de continuar a evoluir para ficar mais perto de somar títulos para Portugal.
Uma troca na equipa técnica de Roberto Martínez: sai Anthony Barry, entra Austin MacPhee (que partilha Aston Villa com Seleção)
“Queremos vencer, a começar pelos quartos da Liga das Nações em março. Se conseguirmos progredir, chegamos à Final Four e depois temos setembro, outubro e novembro para tentar qualificar-nos para o Mundial. Parece que ainda está longe, mas não é, em breve teremos o Mundial no México, Canadá e EUA”, comentou Roberto Martínez numa ação na Cidade do Futebol. Agora, o selecionador regressava às conferências para anunciar os convocados para o duplo compromisso com os escandinavos, com jogos na próxima quinta-feira em Copenhaga e no dia 23 em Lisboa, no Estádio José Alvalade (já esgotado).
O futuro é agora. #FazHistória por Portugal. ✨ @pumafootball pic.twitter.com/EEku9AUhj5
— Portugal (@selecaoportugal) January 6, 2025
Desta vez, e numa convocatória com muitos regressos à mistura depois de períodos de lesão, nota para os nomes de Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Diogo Jota e Gonçalo Ramos que voltam a integrar essa lista de eleitos e para as saídas de João Cancelo (lesionado), Tomás Araújo, Tiago Djaló, Matheus Nunes, Samu Costa ou Otávio. Em paralelo, Geovany Quenda, que foi chamado com Fábio Silva para o último jogo frente à Croácia sem ter feito a estreia pela Seleção A, volta ao lote de convocados de Roberto Martínez.
As conversas por Essugo chegaram a Quenda mas ala fica mais um ano em Alvalade: o negócio entre Sporting e Chelsea (que rondará 70 milhões)
Os convocados para a eliminatória dos quartos da Liga das Nações com a Dinamarca
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Betis)
- Defesas: Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Chelsea), António Silva (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio)
- Médios: João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al Hilal)
- Avançados: João Félix (AC Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
Os ???????????????????????????????????????? para lutar por um lugar na Final Four da Liga das Nações! ???????? #FazHistória pic.twitter.com/IHMcJUqHIm
— Portugal (@selecaoportugal) March 14, 2025
Os convocados de Portugal para os jogos com Polónia e Croácia
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis) e José Sá (Wolverhampton)
- Defesas: João Cancelo (Al Hilal), Diogo Dalot ( Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Tavares (Lazio), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea) e Tiago Djaló (FC Porto)
- Médios: João Palhinha (Bayern, que saiu por lesão), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City, substituído depois por Samu Costa), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Pedro Gonçalves (Sporting, que saiu por lesão), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City)
- Avançados: João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milan AC), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr)