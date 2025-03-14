O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, apelou esta quinta-feira a que os Estados Unidos da América (EUA) transfiram ogivas nucleares para território polaco, como uma forma de dissuasão face às ameaças da Rússia.

Numa entrevista ao Financial Times, Andrzej Duda sinalizou que era “óbvio” que o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha autoridade para transferir as ogivas nucleares do oeste da Europa ou dos Estados Unidos para a Polónia.

“As fronteiras da NATO moveram-se para leste em 1999. 26 anos depois devia haver uma mudança das infraestruturas da NATO para leste. Para mim, isso é óbvio”, salientou o líder polaco, acrescentando: “Não só acho que chegou o tempo, como considero que seria mais seguro se essas armas já tivessem chegado”.

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Andrzej Duda lembrou também que a Rússia “não hesitou” quando decidiu colocar armas nucleares na Bielorrússia: “Não pediram a permissão de ninguém”. No passado, o Presidente da Polónia já apresentou estes argumentos ao antigo líder norte-americano, Joe Biden, que recusou.

Sobre a presença de tropas norte-americanas na Polónia, Andrzej Duda não antevê que Donald Trump vá mudar a política. “Preocupações sobre os EUA retirarem a sua presença militar da Polónia não são justificadas. Somos um aliado credível para os EUA e eles também têm os seus próprios interesses estratégicos aqui.”