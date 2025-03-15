Era um jogo chave por várias razões. Logo à cabeça, pela vitória do Sp. Braga no Algarve frente ao Farense que deixou os minhotos à condição na terceira posição com mais três pontos. Depois porque os adeptos não pouparam a equipa a seguir à derrota na Pedreira, naquela que foi a primeira vez em que Martín Anselmi enfrentou alguma contestação desde que chegou a Portugal. Por fim, e num dado que à partida poderia ser impensável, porque a equipa chegava a meio de março sem uma única vitória no Dragão em 2025. No final, o FC Porto conseguiu por fim derrubar essa “barreira”, batendo o AVS por 2-0 e voltando à igualdade pontual com os arsenalistas. Mais do que isso, teve uma partida que bateu vários registos com o argentino.

Com Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê de regresso ao onze, os azuis e brancos conseguiram marcar pela primeira vez em casa na primeira parte este ano, o que contribuiu para um outro conforto na partida que foi aumentado pela expulsão de Nacho logo no arranque do segundo tempo. A meia hora do final, Fábio Vieira marcou pelo terceiro encontro consecutivo (algo que nunca conseguira na carreira) e sentenciou o 2-0, que se traduziu no primeiro triunfo do FC Porto no Dragão em 2025 em seis jogos para Liga e Liga Europa. Contudo, nem tudo correu de feição, com a claque Super Dragões a levantar as tarjas “Vida de milhões, futebol de tostões” e “Falta de ADN e ambição não respeita o Dragão” que mereceram muitos assobios.

FC Porto regressa às vitórias e mantém o 3.º lugar da Liga ⚠ Os portistas ultrapassaram os 50 golos na Liga (somam 51): à 26.ª jornada, esta é a 11.ª época consecutiva que marca 50 + golos após 26 jogos no campeonato pic.twitter.com/VBLDRo7WHI — Playmaker (@playmaker_PT) March 15, 2025

Depois de 5 jogos sem vencer, o FC Porto volta aos triunfos no Dragão: 1.ª vitória ???? caseira em 2025 pic.twitter.com/j1kOAqZ4X5 — Playmaker (@playmaker_PT) March 15, 2025

Com isso, os dragões mantiveram também o estatuto de invencibilidade caseira no Campeonato, sendo a única equipa que ainda não perdeu qualquer jogo na condição de visitado. Em paralelo, e ao chegar aos 51 golos na prova, somaram a 11.ª temporada consecutiva a marcar 50 ou mais golos nas 26 jornadas iniciais. Não faltavam motivos para sorrir no lado dos azuis e brancos, que no final tiveram apenas em Samu um caso à parte com o avançado visivelmente desalentado por não ter conseguido quebrar o jejum de golos. Ainda assim, e apesar da noite positiva, Martín Anselmi tornou-se o primeiro treinador nos últimos 20 anos (desde José Couceiro) a ter quatro vitórias e 13 golos marcados nos primeiros dez jogos no comando do FC Porto.

Há 20 anos que um treinador do ????FC Porto não somava tão poucas vitórias após 10 jogos:

2005: José Couceiro (4V)

2025: Martin Anselmi (4V) ⚠Os 13 golos apontados após 10 jogos são, também, o pior registo de um treinador do FC Porto desde José Couceiro pic.twitter.com/KBRYNJrpxQ — Playmaker (@playmaker_PT) March 15, 2025

“Melhor exibição desde que cheguei? Acho que sim… Acho que sim, creio foi a nossa melhor exibição. Pudemos demonstrar a nossa forma de jogar durante muito mais tempo de jogo, sempre pensando em avançar,mas com a calma necessária na hora de atacar para encontrar os espaços. Na segunda parte, quando ficámos com um homem a mais, tivemos alguns desajustes mas depois conseguimos gerar situações de golo, por isso, acho que foi o nosso jogo mais completo”, assumiu o técnico no final do jogo à SportTV.

Conquistar os adeptos? Eu disse que era como uma namorada muito difícil, por isso, ainda não. Há que continuar a trabalhar”, salientou Martín Anselmi também na flash interview.

Martin Anselmi cumpriu o 10.º jogo como treinador do ???? FC Porto:

4 vitórias

4 empates

2 derrotas

13 golos marcados

9 golos sofridos

Ainda não conseguiu 2 vitórias consecutivas pic.twitter.com/wi3KJdTaE9 — Playmaker (@playmaker_PT) March 15, 2025

“Posição de Eustáquio entre os centrais ou a médio? É um pouco a versatilidade que procurávamos a construir, às vezes com três centrais, às vezes com dois. Vocês [jornalistas] é que se encarregam de analisar o jogo, se não, se for eu a falar muito, depois o adversário começa a entender a nossa ideia. Com um jogador a mais, não houve mais necessidade de construir com três. Precisávamos de calma para atacar, queríamos ter essa calma e também atacarmos juntos, não só para atacar melhor mas para estarmos juntos em caso de perda de bola. Não entrámos no desespero e fomos trabalhando o resultado. Soubemos defender com bola e isso também diz muito da nossa tranquilidade e da valentia dos jogadores, que querem sempre ser melhores”, acrescentou o argentino, que falou também de Rodrigo Mora e de Samu.

O ???? FC Porto não enquadrava 10 remates num jogo do campeonato desde setembro, com Vítor Bruno como treinador (fez 12 remates à baliza frente ao Farense) pic.twitter.com/xHHil3AFxt — Playmaker (@playmaker_PT) March 15, 2025

“Só soubemos que podíamos contar com o Rodrigo Mora e com o Pepê no dia anterior ao jogo. Fizemos os testes e estava tudo bem. Quisemos ainda fazer uma ressonância para nos certificarmos que a lesão tinha cicatrizado por completo e aqui também falo da valentia deles, porque sabiam do risco de jogar mas colocaram a equipa acima de tudo. Samu triste por não ter marcado? Ele terá agora a alegria de representar o seu país e hoje, apesar de não ter feito golo, foi o melhor jogo do Samu desde que cá estamos, completíssimo na hora de combinar e generoso na hora de defender. A jogar assim, os golos virão”, concluiu Anselmí.