Seis pessoas ficaram este sábado feridas na sequência de uma explosão num prédio de habitação na freguesia de Caparica e Trafaria, distrito de Setúbal, revelou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil à Lusa.

Segundo o comando sub-regional da Proteção Civil da Península de Setúbal, seis pessoas sofreram ferimentos ligeiros, com quatro a serem transportadas para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, e duas a serem assistidas no local.

O alerta foi dado às 17h30, sobre uma explosão ocorrida num prédio de seis andares na União de Freguesias de Caparica e Trafaria, tendo sido chamados ao local 23 operacionais e oito meios dos Bombeiros de Trafaria, Almada e Seixal, assim como do INEM e da GNR.

A mesma fonte da Proteção Civil disse que ainda não se sabia a origem da explosão, que causou “danos consideráveis na estrutura” do edifício, mas não provocou qualquer incêndio. “Ainda vai ser avaliado o que acontecerá com os moradores” na sequência desta explosão, disse.