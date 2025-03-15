“Para que servem os últimos nove jogos do Campeonato? Para competir, do primeiro ao último. Para ganhar ao adversário e a nós próprios. Para sermos melhores”. O contexto da chegada de Martín Anselmi ao Dragão não era fácil, o próprio calendário não servia de ajuda, a forma como plantel estava montado para uma ideia em específico ainda menos. Desde o início da temporada que o FC Porto andou num limbo entre uma história recente que obrigava a lutar por todos os títulos e a consciência plena de que este era uma espécie de ano zero de uma nova fase do clube, ideia adensada pela venda de Galeno e Nico González para equilíbrio das contas em janeiro. Só os resultados poderiam equilibrar um barco que tendencialmente andou desequilibrado desde o início da temporada e foi isso que o argentino não conseguiu com apenas três vitórias em nove jogos.

Nesse período, entre a eliminação na Liga Europa com um desaire em Roma num encontro muito marcado pela expulsão de Eustáquio, a última partida em Braga foi a grande “derrota”. Pela importância do encontro, pela possibilidade de quase “fechar” a discussão do terceiro lugar, pela hipótese de manter uma corrida na condição de outsider pelo título. O FC Porto falhou. Mais do que a desvantagem pela margem mínima, o FC Porto falhou e os adeptos voltaram a protestar pelo momento da equipa. A receção ao AVS, por tudo o que arrastava depois de uma exibição falhada, ganhava um outro peso para o que faltaria depois na temporada.

“O que posso dizer? Acreditem no trabalho que fazemos como equipa técnica e nos nossos jogadores. Sabemos o que estamos a fazer, o que temos de melhorar. Fui adepto do meu clube, o adepto é como a namorada mais difícil, não vai dar-te amor porque sim. E gosto disso porque é preciso conquistá-la. Mas também sabemos o que precisamos, que temos de os conquistar e que precisamos deles. Estamos todos juntos, o caminho tem de ser por aí. Quando estamos juntos, aparecem dinâmicas que te tornam invencível. Acreditem!”, apontara o técnico argentino, que não teve problemas em explanar aquilo que falta à equipa.

“Durante estes nove jogos a equipa teve momentos que se aproximou do que queremos, não houve um jogo completo em que tivesse alcançado o que queremos. Em alguns momentos houve boas pressões, bons ataques. Defensivamente melhorámos mas temos de continuar a crescer. Na parte ofensiva há que crescer e este jogo é bom para mostrar o que queremos fazer no ataque. O FC Porto aproxima-se do que queremos mas em momentos e não em jogos completos. Remates à baliza? Isso não conta, se foi um ou mil. Os dados certos são o perigo à baliza e aí sim, temos pouco. Estamos a trabalhar para melhorar. O sistema não é o mesmo que o modelo de jogo, pelo menos para mim. Sistema é a disposição dos jogadores no campo, modelo é o que fazemos. Não vou mudar o que fazemos, tentar controlar o jogo com a bola, tentar recuperá-la o mais rápido possível mas sem pressionar o jogo todo porque há que saber retê-la”, comentara antes da quarta partida que faria no Estádio do Dragão, onde empatara com Sporting, Roma e V. Guimarães.

“De nove jogos só jogámos três em casa, são muito poucos desde que chegámos ao FC Porto. Quanto mais jogos em casa é melhor, por isso sim, é importante. O rival mudou o treinador, tem boas transições, são rápidos pelos flancos, temos de respeitar muito a forma como jogam e temos de estar preparados para possíveis transições e estar no meio campo deles o máximo de tempo possível”, salientara antes da partida.

Desta vez, e pela primeira vez no Dragão, as coisas correram bem. Primeiro, pela vitória que teve até um golo nos 45 minutos iniciais, algo que não acontecera também antes no ano civil de 2025. Depois, pelas melhorias que se podem dividir entre o regresso dos principais fantasistas no ataque e uma atitude renovada que deu pouca margem sobretudo sem bola. Já depois da vitória do Sp. Braga no Algarve frente ao Farense, que ainda reduzia mais a possibilidade de erro dos azuis e brancos, o FC Porto saiu a ganhar de forma justa ao intervalo e beneficiou da expulsão de Nacho a abrir o segundo tempo para gerir e aumentar essa vantagem. Os dois laterais foram determinantes no jogo ofensivo, Pepê teve um grande regresso à equipa pela capacidade de jogar entre linhas, Fábio Vieira conseguiu pela primeira vez na carreira marcar em três jogos consecutivos e houve depois um Rodrigo Mora que se mantém como grande coqueluche do Dragão. Com ele, recordando as palavras de Martín Anselmi, há um amor à bola porque sim. Nos movimentos, nas fintas, nos posicionamentos. E foi o golo marcado aparecendo na equipa de surpresa que começou a fazer a diferença.

⭐️ MVP GOALPOINT | Porto 2 – 0 AVS ◉ Na TV, a olho, a escolha foi outra, mas quem realmente deu tranquilidade ao triunfo e parece de volta ao futebol que exibiu no mesmo estadio, noutros temos, foi Fábio Vieira ???????? ⭐️

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Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-AVS, 2-0 26.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) FC Porto: Diogo Costa; Nehuén Pérez, Eustáquio (Deniz Gül, 86′), Iván Marcano; João Mário, Alan Varela (Tomás Pérez, 77′), Fábio Vieira (Danny Namaso, 77′), Francisco Moura; Rodrigo Mora (André Franco, 65′), Pepê (William Gomes, 65′) e Samu Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Otávio, Martim Fernandes e Zé Pedro Treinador: Martín Anselmi AVS: Guillermo Ochoa; Tomás Tavares, Nacho Rodríguez, Cristian Devenish, Eric Veiga (Tunde, 63′); Jaume, Lucas Fernandes (Jorge Teixeira, 50′), Vasco Lopes (Gerson Rodrigues, 63′), Lucas Piazón (Gustavo Assunção, 80′), John Mercado e Zé Luís (Rodrigo Ribeiro, 80′) Suplentes não utilizados: Pedro Trigueira, Fernando Fonseca, Nenê e Gustavo Mendonça Treinador: Rui Ferreira Golos: Rodrigo Mora (18′) e Fábio Vieira (63′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Nacho Rodríguez (45′ e 46′), Vasco Lopes (50′), Jorge Teixeira (55′), Alan Varela (60′), Tomás Pérez (87′) e André Franco (90+4′); cartão vermelho por acumulação a Nacho Rodríguez (46′)

O encontro começou com um FC Porto a lutar pelo golo como se estivesse numa final da Liga dos Campeões. Em posse, jogava rápido, procurava combinações e tinha uma tendência de quando em vez exagerada para o cruzamento que encontrasse Samu na área. Sem bola, reagia rápido, recuperava em zonas adiantadas e ia colocando o AVS acantonado no seu meio-campo como se o jogo só tivesse uma baliza. Fábio Vieira, com um remate de meia distância, obrigou Ochoa à primeira grande defesa do encontro (3′), sendo que essa entrada forte quase foi traída por um entusiasmo excessivo que deixou Jhon Mercado com espaço para arrancar em velocidade, deixar Nehuén Pérez pelo caminho e ver Diogo Costa negar o golo inaugural (16′).

⏱️ 20’ | Porto 1 – 0 AVS ◉ Já houve uma ocasião flagrante para cada lado mas o FCP surge muito mais balanceado no ataque, com 97%! de Field tilt (posse no último terço). Olhando o mapa de posicionamento médio não admira#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/dbU9pB5S1v — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

Esse acabou por ser um momento determinante para a história da primeira parte. Por um lado, o FC Porto percebeu que havia 50 metros nas suas costas que poderiam tornar-se problemáticos caso existisse qualquer falha de marcação que travasse a transição contrária. Por outro, o AVS acreditou que havia mais vida do que estar remetido ao seu meio-campo e sem bola. Entre uma e outra ideia, nasceu o primeiro golo da partida: João Mário lançou bem Pepê pela direita na profundidade, o brasileiro ganhou espaço em corrida para fazer o remate defendido por Ochoa e Rodrigo Mora apareceu de forma oportuna a fazer a recarga na área (18′). Ainda houve um remate depois de Lucas Piazón que não saiu longe da trave mas era o FC Porto que lidava melhor com o contexto que conseguira criar, tendo o jogo entre linhas de Pepê em evidência.

⏱️ 25’ | Porto 1 – 0 AVS ◉ João Mário ???????? com a pilha toda até agora:

– 4 passes para finalização (máximo do jogo)

– 2 ocasiões flagrantes criadas (perdidas por Samu e Pepê)

– 18/18 passes certos ????#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/VmJFM5xIkW — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

⏱️ 35’ | Porto 1 – 0 AVS ◉ Nehuén Pérez ???????? vai-se destacando como o central que hoje sai com bola, somando já 142 metros ganhos em condução, máximo (destacado) do jogo ⏫#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/t8W6tFYwwv — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

Até ao intervalo, houve sobretudo um duelo entre Samu e a baliza. Entre os vários cruzamentos que os azuis e brancos foram fazendo ao longo da primeira parte, com maior ou menor pendor ofensivo consoantes o lado em que Pepê fosse caindo, o avançado espanhol começou por ter um desvio de cabeça ao lado numa entrada ao primeiro poste (34′) e acertou depois no poste, neste caso dando sequência a uma jogada na esquerda entre Francisco Moura e Fábio Vieira (38′). O intervalo chegaria com a vantagem mínima para os dragões, que conseguiram pela primeira vez marcar na primeira parte em casa no ano de 2025, mas nem por isso os sintomas de ansiedade estavam totalmente dissipados, com Samu a ser um exemplo paradigmático dessa vontade de querer mais sem conseguir pelas várias oportunidades que não foi conseguindo concretizar.

⏱️ 42’ | Porto 1 – 0 AVS ◉ Samu ???????? já soma:

– 5 remates

– 2 ocasiões flagrantes perdidas

– 0.53 xG O espanhol não se pode queixar de serviço dos colegas até agora, apenas da sua própria pontaria ????#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/oy8kyKeTrz — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

⏱️ INTERVALO | Porto 1 – 0 AVS ◉ FCP bem melhor ofensivamente do que tem sido hábito, já desperdiçou 3 flagrantes que dariam outro conforto ao resultado ◉ Aves submisso mas não inofensivo, também já ameaçou e foi Diogo Costa a evitar o empate numa ocasião "cara-a-cara"… pic.twitter.com/x5DsKxoywY — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

Nenhuma das equipas mexeu ao intervalo, o primeiro lance ofensivo da segunda parte mudou por completo essa ideia: Nacho, que acabara a primeira parte a ver amarelo por uma gravata a Samu, teve outra entrada dura sobre Francisco Moura e foi expulso por acumulação (46′), o que fez com que Rui Ferreira sacrificasse Lucas Fernandes para a entrada de Jorge Teixeira. No banco contrário, Martín Anselmi era claro: com mais uma unidade em campo, o argentino dava sinais a Eustáquio para assumir a posição de médio à frente dos centrais, desenhando um 4x3x3 com os alas mais por dentro para a projeção dos laterais. Se antes a ideia passaria por gerir a vantagem para assegurar a primeira vitória no Dragão em 2025, agora estavam criadas condições para um triunfo mais folgado que mostrasse aquilo que a equipa portista pode render.

⏱️ 55’ | Porto 1 – 0 AVS ◉ Dragão já joga em superioridade numérica há 10 minutos mas a seguna parte ainda não trouxe qualquer remate ????????#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/K0ZrrjGbj2 — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025

Durante 15 minutos, e apesar do total domínio reforçado pela vantagem numérica, o FC Porto não fez um remate à baliza. Quando conseguiu finalmente visar a baliza de Ochoa, marcou e “matou” o jogo: Rodrigo Mora abriu na esquerda em Francisco Moura, cruzamento do lateral saiu perfeito ao segundo poste e Fábio Vieira, de primeira, rematou sem deixar cair a bola para o 2-0 (61′). Com a chuva a fazer presenças pontuais com grande intensidade, Ochoa foi continuando a ganhar a maioria dos duelos com jogadores portistas como aconteceu com Samu, Eustáquio ou William Gomes mas a grande intervenção acabaria por ser ainda de Diogo Costa, que na sequência de um lance que começou num erro de Nehuén Pérez na saída de bola negou o golo de cabeça a Gerson Rodrigues quando estava sozinho na área (77′). A história estava mesmo escrita.

⏱️ 86’ | Porto 2 – 0 AVS ◉ Samu chegou aos 8⃣ remates tentados no jogo

◉ O recorde da Liga pertence a Daniel Bragança (10)#FCPAFS #LigaPortugal pic.twitter.com/s2Imd8nUlZ — GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2025