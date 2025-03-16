As expectativas foram desde logo toldadas pelo próximo. À entrada para a última jornada do Paris-Nice, no quinto lugar da classificação geral e a mais de dois minutos da liderança, João Almeida geriu as expectativas de todos e até deu um dado adicional: estava doente.

“Vamos ver, desde ontem que estou um pouco doente. Não é o ideal, mas vou tentar acelerar e ver o que posso fazer. Não será uma tarefa fácil. Posso trabalhar taticamente, vai ser difícil, mas o ciclista mais forte vencerá”, explicou o ciclista português, que tinha total noção de que a distância para Matteo Jorgenson, principalmente depois das últimas etapas complexas para a UAE Emirates, era demasiado grande para atingir uma surpresa na última etapa.

Assim, este domingo e nos 119,9 quilómetros que culminaram naturalmente em Nice, João Almeida não conseguiu melhor do que um 13.º lugar, mostrando-se incapaz de superar dificuldades físicas que eram evidentes. O dia da UAE Emirates acabou mesmo por tornar-se para esquecer quando Brandon McNulty desistiu por doença e Matteo Jorgenson, com um segundo lugar na etapa que acabou por ser conquistada pelo norte-americano Magnus Sheffield, carimbou mesmo a segunda vitória consecutiva no Paris-Nice.

Depois de ter conquistado o Paris Nice em 2024, Jorgenson tornou-se apenas o terceiro ciclista a defender o título na corrida francesa neste século, depois do cazaque Alexandre Vinokourov (2002 e 2003) e do alemão Maximilian Schachamann (2020 e 2021). Na geral, Jorgenson terminou com 1.15 minutos de avanço sobre o alemão Florian Lipowitz e 1.58 sobre o neerlandês Thymen Arensman.

Com o resultado deste domingo, João Almeida ainda caiu um degrau na classificação geral e terminou no sexto lugar, falhando o pódio depois de ter sido segundo na Volta ao Algarve e na Volta à Comunidade Valenciana. O ciclista, que se tornou o primeiro português de sempre a ganhar uma etapa no Paris-Nice e que alcançou o melhor resultado pessoal na competição, deve agora voltar à estrada na Volta ao País Basco, em abril.