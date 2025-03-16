O português Frederico Morais ficou este domingo no terceiro e último lugar da primeira bateria da ronda de eliminação da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Peniche, e despediu-se do evento.

‘Kikas’ fez 8,07 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,57 e 3,50), atrás do norte-americano Jake Marshall (9,73 pontos) e do brasileiro Deivid Silva (12,43), que avançam ambos para a terceira ronda.

Frederico Morais, que competiu na elite mundial em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024, está na fase final da recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito sofrida em dezembro, e participou na prova da elite mundial na Praia de Supertubos na condição de convidado, tal como a compatriota Yolanda Hopkins.

A olímpica lusa competiu na primeira bateria das repescagens do quadro feminino e teve melhor sorte do que Frederico Morais, já que venceu e apurou-se para a terceira fase da prova, onde vai enfrentar a campeã mundial Caitlin Simmers, dos Estados Unidos (EUA), que lidera o ranking da WSL e que venceu a prova de Peniche em 2023.

Yolanda Hopkins fez 8,50 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,17 e 3,33), batendo a norte-americana Bella Kenworthy (8,33) e a costa-riquenha Brisa Hennessy (5,30), que foi eliminada.

A prova portuguesa é a terceira etapa do circuito mundial e decorre entre os dias 15 e 25 de março na Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria.