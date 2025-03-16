O Vaticano divulgou este domingo a primeira fotografia do Papa Francisco, 88 anos, desde que foi internado a 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.

Na imagem, partilhada pelo Gabinete de Imprensa da Santa Sé, o Sumo Pontífice surge de costas, na pequena capela perto do seu quarto no décimo andar do hospital Gemelli, em Roma, Itália, onde continua a receber tratamento. Segundo o Vatican News, Francisco estava em oração depois de ter celebrado a Eucaristia na manhã deste domingo com outros sacerdotes.

Holy See Press Office/via REUTERS

Para a oração do Angelus deste domingo, o Papa Francisco escrevera que está a atravessar “momento de provação”. “Uno-me aos muitos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu. O nosso físico é fraco, mas, mesmo assim, nada nos pode impedir de amar, rezar, entregarmo-nos, estar presentes uns para os outros, na fé, dando sinais de esperança”, escreveu Francisco no texto para a oração do Angelus deste domingo, divulgado pelo Vaticano.

De acordo com a última atualização de saúde do Vaticano, “o estado de Francisco permanece estável, a fisioterapia respiratória e motora continua”, e o Pontífice tem beneficiado “sobretudo da fisioterapia”.

Francisco não recebeu visitas este domingo e retomou o trabalho. As próprias comunicações médicas começaram a reduzir-se há alguns dias, precisamente tendo em conta a situação estável do Papa, reporta também o Vatican News.