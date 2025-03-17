O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, revelou que os documentos confidenciais sobre o assassínio do antigo líder norte-americano, John F. Kennedy, serão divulgados esta terça-feira de manhã.

“Vamos amanhã disponibilizar todos os ficheiros de Kennedy. As pessoas esperaram décadas por isto e dei ordens às pessoas que são responsáveis — como Tulsi Gabbard [diretora dos serviços secretos norte-americanos] — para divulgar amanhã”, afirmou esta segunda-feira o líder norte-americano.

Segundo a Reuters, serão divulgadas cerca de 80 mil páginas sobre o assassínio de John F. Kennedy.

Em janeiro de 2024, Donald Trump assinou uma ordem executiva que previa a desclassificação dos arquivos do governo sobre os assassínios do ex-líder norte-americano John F. Kennedy em 1963 e do ativista dos direitos civis Martin Luther King Jr. em 1968.

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