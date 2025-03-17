O partido Chega vai candidatar a ex-diretora nacional adjunta do Centro Nacional de Pensões Fátima Vieira à Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano.

“Como tenho as minhas raízes e familiares em Torres Vedras, concelho vizinho de Alenquer, e sempre gostei das funções próximas das pessoas que exerci, surgiu o convite por parte do Chega para encabeçar a câmara municipal, quando deixei de ser militante do PSD”, afirmou a candidata à agência Lusa.

A cabeça-de-lista, que integra como independente a lista do Chega, parte para a corrida eleitoral com o objetivo de “ganhar as eleições”.

“Tenho um projeto e quero trabalhar para as pessoas e penso que posso ser uma mais-valia para a população com a experiência que tenho na área do serviço público”, justificou.

Fátima Vieira defendeu que “Alenquer está estagnada” e que “há muito por fazer” neste concelho do distrito de Lisboa.

Se for eleita, a candidata tem como prioridades voltar a colocar Alenquer no panorama histórico nacional, satisfazer as necessidades básicas da população e construir um futuro sustentável para quem vive e trabalha no concelho.

Fátima Vieira, tem 55 anos, reside em Cascais e trabalha na empresa municipal de gestão de bairros municipais de Lisboa, a Gebalis, onde é quadro superior da direção financeira.

É licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e tem pós-graduação em Políticas Económicas.

Segundo a biografia disponibilizada pelo partido, foi diretora nacional adjunta do Centro Nacional de Pensões entre 2012 e 2017 e vogal do Secretariado Nacional para as Pessoas com Deficiência.

Foi responsável financeira da Gebalis, entre 2004 e 2007.

Fátima Vieira tem experiência autárquica enquanto vogal do executivo da Junta de Freguesia do Alto do Pina de 1997 a 2005 e enquanto Tesoureira da Junta de Freguesia de Arroios entre 2005 e 2008, tendo sido depois membro da Assembleia de Freguesia até 2011.

A candidata é a terceira cabeça-de-lista à câmara a surgir em Alenquer, depois de João Nicolau (PS) e Ernesto Ferreira (CDU).

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), não pode recandidatar-se devido à lei da limitação de mandatos autárquicos.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou com maioria absoluta, elegendo cinco elementos para o executivo municipal contra um do PSD e outro da CDU.

As eleições autárquicas deverão ocorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro.