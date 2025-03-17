O engenheiro civil Francisco Picareta vai ser o candidato do PS à Câmara de Serpa, no distrito de Beja, sempre gerida por coligações lideradas pelo PCP, nas eleições autárquicas deste ano, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Concelhia de Serpa do PS revelou que Francisco Picareta vai ser o candidato do partido à presidência da câmara municipal, enquanto Ricardo Mestre, que foi secretário Estado da Saúde no último Governo de António Costa, vai liderar a lista à assembleia municipal.

A escolha desta equipa teve “por base o perfil de liderança, competência e experiência dos candidatos, associada à sua grande vontade de servir a comunidade do concelho de Serpa”, justificou a concelhia.

Natural e residente em Serpa, Francisco Picareta tem 49 anos e é engenheiro civil, além de presidir ao Futebol Clube de Serpa.

“Aceito este desafio do PS por genuíno amor à minha terra e por sentir que este concelho está, há demasiados anos, atrofiado por uma gestão autárquica inconsequente que não tem sabido aproveitar os novos financiamentos e modelos de desenvolvimento que vemos noutros concelhos”, afirmou o candidato, citado no comunicado.

O cabeça de lista acrescentou que, com a sua candidatura, pretende “trazer da sociedade civil uma nova dinâmica que potencie os eixos de intervenção” que o partido “tem vindo a defender nos últimos anos, uma vez que os problemas estruturais do concelho continuam por resolver”.

De acordo com a Concelhia de Serpa do PS, a sua candidatura aos órgãos autárquicos do concelho terá “como prioridade a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento da região, através de uma governação local inovadora, mobilizadora e de proximidade”.

Esta é a quinta candidatura oficializada à Câmara de Serpa, depois de a CDU ter anunciado o antigo deputado João Dias ou o Chega avançar com o atual presidente da Distrital de Beja do partido, o militar na reserva Mário Cavaco.

Já a coligação PSD/CDS-PP escolheu como cabeça de lista a vereadora independente no município Ana Moisão (ex-Chega), enquanto um movimento de cidadãos apresentou como candidato João Rocha, que liderou este município alentejano por mais de 30 anos, sempre eleito pelo PCP.

O executivo da câmara, atualmente liderado pelo comunista João Efigénio Palma, que apesar de cumprir o seu primeiro mandato não se recandidata ao cargo, é composto por quatro eleitos da CDU, dois do PS e um independente.

Serpa é o único município do distrito de Beja que teve sempre maiorias de coligações lideradas pelo PCP desde as primeiras eleições autárquicas, em 1976.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro deste ano.