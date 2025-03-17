O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira informou esta segunda-feira que o mau tempo que se faz sentir na região provocou 28 ocorrências, nas quais estiveram envolvidos 66 operacionais e 31 meios técnicos.

Num balanço à atividade entre as 21h00 de domingo e as 19h00 desta segunda-feira, esta autoridade adianta que foram registadas 12 quedas de árvores, um desabamento de estruturas, seis casos de queda de elementos de construção de edifícios, um dano nas redes elétricas e cinco movimentos em massa, entre outros.

O concelho de Santana foi aquele com maior número de ocorrências (11), seguindo-se o Funchal com sete. Os municípios da Ribeira Brava e Calheta registaram três cada, Santa Cruz dois e Porto Santo uma.

A capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de agitação marítima e vento fortes até às 18h00 de quarta-feira com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A autoridade marítima regional indica que o vento vai ser “fresco a muito fresco, por vezes forte no início e diminuindo temporariamente para moderado a fresco, durante a noite, tornando-se de oeste/sudoeste a partir da madrugada, aumentando para fresco a muito fresco a partir da manhã”.

Quanto à agitação marítima refere que, na costa norte, as ondas vão ser de noroeste entre os cinco e os sete metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros de altura, enquanto na parte sul vão ser de oeste/sudoeste entre os quatro e os cinco metros, sendo entre os três e os quatro metros na parte oeste.

Face a esta situação meteorológica, a capitania reforça as recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

A capitania inclui na lista de sugestões o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica.

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira — Cristiano Ronaldo esteve condicionado, tendo sido cancelados quatro chegadas e alguns voos divergiram para outros aeroportos, mas a situação já está a ser normalizada.

A concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo cancelou as viagens programadas para quarta-feira devido às más condições atmosféricas que colocavam em causa a “segurança dos passageiros e navio”.