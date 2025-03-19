A Polícia Judiciária informou esta quinta-feira que o homem suspeito de matar outro, de 24 anos, ficou em prisão preventiva depois de ter sido identificado e detido esta quarta-feira. O corpo da vítima foi encontrado numa casa devoluta na Quinta do Conde, em Sesimbra, esta segunda-feira.

“O suspeito encontrou-se com outros dois homens para, em conjunto, consumirem produto estupefaciente, numa habitação devoluta na localidade da Quinta do Conde”, adianta a PJ em comunicado à imprensa. A polícia investiga a hipótese de o crime ter tido uma motivação passional.

“Habitualmente, a partilha da droga implicava que o suspeito prestasse favores sexuais a um dos elementos do grupo, responsável pela compra do produto”, refere a PJ, adiantando que “motivado por ciúmes, o agressor envolveu-se numa discussão com um dos homens, valendo-se da sua superioridade física, agarrando-o pelo pescoço e dominando-o”.

A investigação acredita que, já “sentado em cima da vítima”, o suspeito “acabou por agarrar numa pedra, com a qual desferiu vários golpes na cabeça, acabando por matá-la”. “Durante a agressão, o terceiro homem abandonou o local”, refere ainda a PJ.

Também o agressor, “depois de deixar a vítima à sua sorte”, roubou um carro, com o objetivo de fugir do local.

Agora será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

O corpo da vítima foi encontrado na segunda-feira dentro de um edifício abandonado, na Rua Cidade de Braga, e apresentava ferimentos na cabeça e sinais de violência. O alerta às autoridades havia sido dado por uma pessoa que por ali passava e que encontrou o corpo, que foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal.

A PJ teve o apoio dos postos territoriais da GNR de Quinta do Conde e de Azeitão na localização e consequente detenção do arguido.