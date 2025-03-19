O Mercado Municipal de Santarém reabriu esta quarta-feira ao público, seis anos depois de ter fechado para obras de requalificação, com uma estrutura renovada e com 75% das bancas disponíveis abertas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da empresa municipal Viver Santarém, Carlos Coutinho, responsável pela gestão do espaço, sublinhou a importância da reabertura para a cidade.

“As pessoas esperavam muito por este momento. Foi um processo longo, com mais constrangimentos do que o previsto, mas as pessoas estavam à espera deste dia e conseguimos devolver este espaço à cidade e aos escalabitanos”, afirmou.

A requalificação do espaço incluiu a modernização das infraestruturas e a organização das bancas, privilegiando a venda de produtos hortofrutícolas, peixe e outros produtos locais e biológicos.

De acordo com a empresa municipal, cerca de 25 bancas já estão em funcionamento e, numa segunda fase, a empresa pretende abrir uma série de lojas para albergar outro tipo de comércio.

“Vamos tentar que seja possível, no mais curto espaço de tempo possível, começarmos a abrir as lojas à volta do mercado com outro tipo de comércio, com restauração e bebidas e outros tipos de negócios que possam também ajudar àquilo que é a fixação de pessoas e de trazerem mais pessoas ao mercado”, afirmou Carlos Coutinho.

Num comunicado, a empresa referiu que “os comerciantes mais antigos regressam, agora, ao local de origem”, num espaço que se assume como um “centro de dinamização económica, cultural e turística, promovendo o melhor dos produtos locais e da gastronomia”.

A autarquia tentou inicialmente atrair investidores privados para a gestão do espaço, mas a falta de propostas viáveis levou à escolha da empresa municipal Viver Santarém, dedicada à promoção do desporto e da atividade desportiva em Santarém.

Segundo o responsável, a empresa, até então focada na administração de instalações desportivas, teve que se adaptar a um novo modelo de negócio.

“A Viver Santarém tem neste momento entre 35 a 40 instalações desportivas sob a sua responsabilidade. Nós ainda estamos num processo de adaptação interna, de criarmos uma estrutura e ficar dedicada sempre exclusivamente a esta área de negócio, porque sai muito fora do âmbito daquilo que eram as nossas atividades normais”, referiu, afirmando que a operação de um mercado tradicional implica dinâmicas próprias, como “a atração de comerciantes” e a criação de um ambiente que vá além da simples compra e venda de produtos.

Ainda assim, o responsável afirmou que a empresa está preparada para dar resposta ao funcionamento do espaço.

“Há coisas que são transversais, como os processos de manutenção, a parte de eletricidade, canalização. Nós temos alguma capacidade de resposta a situações que vão surgindo, porque nas instalações desportivas, que são utilizadas todos os dias num volume de utilização muito grande, temos que ter sempre essa capacidade de resposta”, afirmou.

Alexandra Silva, uma das comerciantes, partilhou com a Lusa as dificuldades vividas durante o encerramento do mercado.

“Trabalhava aqui antes das obras e, após o encerramento, tive de ir para a Casa do Campino. Foram anos muito difíceis, quase sem clientes”, relatou.

Já Carla Sousa, que ocupa uma das novas bancas, diz que a abertura do mercado é “um sonho realizado“.

“Eu tenho outros mercados, mas o meu grande sonho era mesmo vir para Santarém, porque gosto da terra, das pessoas e sempre gostei deste mercado”, afirmou.

Jorge Cancela, dono da Landscape Farmes, e que ocupa outra das novas bancas no mercado, vê na reabertura uma oportunidade para reforçar a ligação entre produtores e consumidores e recordou que, “antigamente, este mercado era um ponto de encontro” e “vai ser interessante ver como o consumidor reage a esta situação de conhecer o produtor”.

“Porque o supermercado é muito conveniente em termos de preços mas também é muito impessoal. Nós acreditamos que o consumidor que vem ao mercado acredita no produtor e desenvolve uma relação pessoal com o produtor”, disse.

O Mercado Municipal de Santarém funcionará de terça a sexta-feira, das 07h00 às 15h00, e aos sábados, das 07h00 às 14h00, encerrando aos domingos e segundas-feiras.